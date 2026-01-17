聽新聞
0:00 / 0:00

還有機會？網嘆學測1科沒考好「直接明年見」 輔導師認證：99%頂大系所都要看

聯合新聞網／ 綜合報導
一位學測考生直言，在現行升學制度下，學測英文成績若失利，幾乎等同於提前宣告「明年見」。學生示意圖。圖／AI生成
一位學測考生直言，在現行升學制度下，學測英文成績若失利，幾乎等同於提前宣告「明年見」。學生示意圖。圖／AI生成

115年學測於今（17）日正式登場，首日進行數學A和自然科測驗。然而，近日社群平台Threads上一段關於「英文科」的討論卻引起網友熱議，一位考生直言，在現行升學制度下，若學測英文失利，幾乎等同於宣告「明年見」。這番言論不僅讓過來人紛紛點頭，就連高中輔導老師也證實，想擠進頂大窄門「英文是關鍵」。

一位學測生近日在Threads發文感嘆，現行的升學制度極度現實，尤其對「英文科」不佳的考生特別不友善。原PO指出，學測英文一旦失利，幾乎等同於「再見拜拜+365（再重讀一年）」。

雖然7月仍有分科測驗作為「補救機會」，但分科測驗不考國文與英文，考生只能沿用學測成績，這讓自認英文不佳的原PO焦慮吶喊：「現在是不是不會英文就直接沒了」。他認為，即便其他科目表現優異，只要英文受挫就難有勝算，直言「英文好的人直接先贏一半」。

貼文曝光後，不少人點頭認同，直呼「我英文爆了就重考了」、「現任大一深刻感受到這點，是的沒錯，英文炸就沒了」、「我也是英文特別爛」、「這我，英文一科爛，其他都13以上，也一樣卡中字上不了頂大」、「遇到同類，不是，英文就一點邏輯都沒有，猜都沒得猜，真的覺得我們班那群英文好的根本超進化人類」。

事實上，高中輔導老師Ice曾針對115學年度個人申請校系分則進行分析，整理出7所國立頂尖大學的參採科目。數據也顯示「頂大參採英文的比例高達99%」。Ice老師舉例，成功大學、清華大學、台灣師範大學及政治大學的所有科系皆需採計英文；台大只有醫學系未列入參採；陽明交大僅有資工系的「APCS組/資安組」不看英文；中央大學則是「工學院學士班」不參採英文。

最後，Ice老師特別呼籲考生，學測英文成績是否理想「非常重要」，不僅會影響個人申請，更會直接轉換為60級分採計至分科測驗，意味著「原始成績越高，對分科也越有利」。

編輯推薦

115學測 英文科

相關新聞

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

115年大學學測 自然科試題與解答

115年大學學測自然科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

115學測／數A單選答案沒「4」出事了！講師示警：數B小心逆襲

今（17日）是115學測第一天，首日考科為數學A和自然科。數A引發討論，有部分學生認為數A考題簡單，但多數考生表示寫不完，甚至有幾題是「魔王題」，連解題教師都花費不少時間。

115學測自然／時事題減少 全教會指「難易度分歧」：今年圖表實作定勝負

115學年度學測自然科於今日下午結束，全國教師工會總聯合會（全教會）自然科教師群針對試題發表初步評論。教師群分析，今年自...

115學測今登場！這校「學生騎馬上路」應援超壯觀 網看呆喊用心

115學年升大學學學科能力測驗今天登場，各校為了替高三學子加油打氣，紛紛舉辦各種活動。然而，雲林福智...

還有機會？網嘆學測1科沒考好「直接明年見」 輔導師認證：99%頂大系所都要看

115年學測於今（17）日正式登場，首日進行數學A和自然科測驗。然而，近日社群平台Threads上一段關於「英文科」的討論卻引發網友共鳴…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。