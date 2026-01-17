還有機會？網嘆學測1科沒考好「直接明年見」 輔導師認證：99%頂大系所都要看

115年學測於今（17）日正式登場，首日進行數學A和自然科測驗。然而，近日社群平台Threads上一段關於「英文科」的討論卻引起網友熱議，一位考生直言，在現行升學制度下，若學測英文失利，幾乎等同於宣告「明年見」。這番言論不僅讓過來人紛紛點頭，就連高中輔導老師也證實，想擠進頂大窄門「英文是關鍵」。

一位學測生近日在Threads發文感嘆，現行的升學制度極度現實，尤其對「英文科」不佳的考生特別不友善。原PO指出，學測英文一旦失利，幾乎等同於「再見拜拜+365（再重讀一年）」。

雖然7月仍有分科測驗作為「補救機會」，但分科測驗不考國文與英文，考生只能沿用學測成績，這讓自認英文不佳的原PO焦慮吶喊：「現在是不是不會英文就直接沒了」。他認為，即便其他科目表現優異，只要英文受挫就難有勝算，直言「英文好的人直接先贏一半」。

貼文曝光後，不少人點頭認同，直呼「我英文爆了就重考了」、「現任大一深刻感受到這點，是的沒錯，英文炸就沒了」、「我也是英文特別爛」、「這我，英文一科爛，其他都13以上，也一樣卡中字上不了頂大」、「遇到同類，不是，英文就一點邏輯都沒有，猜都沒得猜，真的覺得我們班那群英文好的根本超進化人類」。

事實上，高中輔導老師Ice曾針對115學年度個人申請校系分則進行分析，整理出7所國立頂尖大學的參採科目。數據也顯示「頂大參採英文的比例高達99%」。Ice老師舉例，成功大學、清華大學、台灣師範大學及政治大學的所有科系皆需採計英文；台大只有醫學系未列入參採；陽明交大僅有資工系的「APCS組/資安組」不看英文；中央大學則是「工學院學士班」不參採英文。

最後，Ice老師特別呼籲考生，學測英文成績是否理想「非常重要」，不僅會影響個人申請，更會直接轉換為60級分採計至分科測驗，意味著「原始成績越高，對分科也越有利」。