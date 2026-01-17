115學測／分析首日考科！數學A有陷阱題 自然科偏易「物理比去年難」

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市瀛海中學組成「四大解題團隊」，提供同步解題及分析。圖／瀛海中學提供
台南市瀛海中學組成「四大解題團隊」，提供同步解題及分析。圖／瀛海中學提供

115 學年度大學學測今日登場，台南市瀛海中學組成「四大解題團隊」，整體分析數學科題目整體友善，多選題略有陷阱；物理科難度較去年提升，長篇素養題影響答題速度；化學科、地球科學與生物科整體難度較去年偏低，題型安排均衡、生活化，符合課綱精神。

瀛海數學老師蔡偉中對115年數A的解析，單選題題目適中，只有第五題稍微出現陷阱題的轉折；多選題第8、第9題難度稍微上升，學生無法用暴力法找出答案，因此在這個部分學生可能會稍微慌亂；直到選填題開始又回覆順利，第17題綜合向量與三角比的觀念，是較為有鑑別度的題型。

今年題目整體而言相對友善，但是難題的部分有過之而不及，因此學生需要穩定信心撐過難題。目前五標的預估，頂標11級分、前標9級分維持去年，均標相較去年加一級分來到7級分，後標4級分、底標3級分維持相同。

自然考科試題分析，瀛海中學物理科老師張明利指出物理科難度較去年難，長篇素養的閱讀題型影響考生的答題速度；化學科難度較去年易，主要是有機化學的題型沒有去年多，各單元都有適當分配；生物的考題則是中規中矩，少了長篇閱讀測驗、圖表分析題型，題數也較去年少，因此難度中間偏易。地球科學難度降低，天文部分沒有複雜的計算問題，海洋部分結合海嘯、地震、潮汐等生活化題型，符合課綱精神。

綜合而言只有物理較去年難，其餘則較去年簡單，五標的預測，頂標13、前標12與去年相同，均標相較去年加一級分來到10級分，後標7級分，底標5級維持相同。

校長陳怡君表示，今年組成跨校聯軍，包含瀛海中學與嘉華中學教學團隊、台大醫學與電機等校友高手、補教名師及AI智能解析系統。透過同步解題，除能體察試題難易度外，若遇考題過難或爭議，校方能第一時間安撫與輔導應考學生情緒，提供最強大的心理支持與專業陪伴。

