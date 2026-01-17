115學測／第二天溫度預報未達標 大考中心宣布各考區不開放冷氣

快訊

中央社／ 台北17日電
大考中心今（17）日表示，依據氣象署預報資訊，明（18）日學測考試期間內，任一時段的溫度預報均未達攝氏28度（含）以上，故所有考（分）區試場均不開放冷氣。聯合報記者郭韋綺／攝影
大考中心今天表示，依據氣象署預報資訊，明天學測考試期間內，任一時段的溫度預報均未達攝氏28度（含）以上，故所有考（分）區試場均不開放冷氣

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，115學年度學科能力測驗於1月17日至19日舉行；根據交通部中央氣象署天氣預報資訊，18日考試當日，因各地不同，請考生多留意天氣狀況及適時調整衣物，或是攜帶雨具備用。

依據交通部中央氣象署今天對1月18日的天氣預報資訊，大考中心說明，各考（分）區所在鄉鎮市區，明天考試期間內任一個時段的溫度預報，均未達開放試場冷氣的標準（攝氏28度以上），故所有考（分）區試場均不開放冷氣。

大考中心提醒，若考生穿戴連帽衣服、使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷使用帽子、口罩、手套、圍巾、非電子式的傳統暖暖包等，須配合監試人員檢查，且於身分查驗時，以不影響辨識面貌為原則。

115學測／數A單選答案沒「4」出事了！講師示警：數B小心逆襲

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學測自然／時事題減少 全教會指「難易度分歧」：今年圖表實作定勝負

115年大學學測 自然科試題與解答

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

115年大學學測 自然科試題與解答

115年大學學測自然科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

115學測／數A單選答案沒「4」出事了！講師示警：數B小心逆襲

今（17日）是115學測第一天，首日考科為數學A和自然科。數A引發討論，有部分學生認為數A考題簡單，但多數考生表示寫不完，甚至有幾題是「魔王題」，連解題教師都花費不少時間。

115學測自然／時事題減少 全教會指「難易度分歧」：今年圖表實作定勝負

115學年度學測自然科於今日下午結束，全國教師工會總聯合會（全教會）自然科教師群針對試題發表初步評論。教師群分析，今年自...

115學測今登場！這校「學生騎馬上路」應援超壯觀 網看呆喊用心

115學年升大學學學科能力測驗今天登場，各校為了替高三學子加油打氣，紛紛舉辦各種活動。然而，雲林福智...

115學測自然／題目兼具深度與廣度 高中師：生物科看似簡單卻不易選出正解

全國高級中等學校教育產業工會今日發布115學年度學測自然科試題評論，高中自然科教師指出，地球科學試題強調基本概念與圖表數...

