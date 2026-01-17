快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
大學學測第一天。記者郭韋綺／攝影
大學學測第一天。記者郭韋綺／攝影

全國高級中等學校教育產業工會今日發布115學年度學測自然科試題評論，高中自然科教師指出，地球科學試題強調基本概念與圖表數據的解讀能力。生物科演化支序圖比重及配分過高，且試題缺乏時事及分子生物衍伸的生活素養題。化學科難度為中偏難，考生除理解課本，更要有圖表及閱讀能力。

物理科部分，全中教自然科試題評論群指出，今年試題深度與廣度兼具，將2019諾貝爾獎「系外行星探究」轉化為光譜觀測題型，並將最新能源科技「SMR小型核反應器」應用於登月情境。此外，深具實作特色的「潮汐發電」混合題，學生需親自繪圖並分析感應電流。試題整體難度適中，將尖端科技與基礎觀念結合。

全中教自然科試題評論群認為，地科試題難易適中，強調基本概念的應用以及圖表數據的解讀能力，符合探究實作課程。從試題內容來看，圖表非過去常見的內容，考生需具備多層次的解讀與轉化能力才能作答，鑑別度高。但是題目中有不清楚且無法判讀的圖片，如圖23，恐分散學生注意力。

全中教自然科試題評論群表示，生物科試題整體看似簡單，但不易選出正確選項。第33題實驗題，學生須有動手實驗經驗才較易選出答案。第40至43題為生化跨科探究型題組，全中教認為演化支序圖比重及配分過高，且整份試題缺乏時事及分子生物衍伸的生活素養題，例如非洲豬瘟病毒題目未出現，殊為可惜。

全中教自然科試題評論群指出，化學科整體難易度中偏難，試題內容涵蓋多元且貼近生活，如香蕉中的鉀鹽、諾貝爾獎量子點議題。第22題因需分開列式再進行繁複計算，對一般學生較複雜。第44至46題談及2023年化學諾貝爾獎，解題過程需要消化、理解與計算，作答非常需要時間。全中教認為，考生除了需理解課本觀念，更需具備圖表解析及閱讀理解能力。

115學測自然／題目兼具深度與廣度 高中師：生物科看似簡單卻不易選出正解

