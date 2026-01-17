聽新聞
115學測／數A單選答案沒「4」出事了！講師示警：數B小心逆襲
今（17日）是115學測第一天，首日考科為數學A和自然科。有部分學生認為數A考題簡單，但多數考生表示寫不完，甚至有幾題是「魔王題」，連解題教師都花費不少時間。
除了題目，數A的答案也引起熱議。補教業者在考後提供解答，其中單選題答案完全沒有「4」的選項，而其實不少學生遇到不會的題目時，都會猜「3」或「4」，即使是認真計算的學生，也可能因為答案完全沒有「4」而自我懷疑。
此情況在Threads上引起討論，一名數學講師認為，出題老師們很懂人性，非常懂高中生在想什麼，「當大家覺得單選的答案會平均分布時，他就偏偏故意給你沒有4的答案」，該師警告，按照這個邏輯來看，「後天（19日）的數B我覺得要格外小心教授們的逆襲」。
另一名數學講師也表示，這反映了今年命題分布特殊，也狠狠打臉「投機教育」，直言猜題套路徹底破產，並認為這也是給學生的警訊，當看到答案分布不均會心慌，表示答案不是「算出來」的，而是「對照」出來的，「缺乏邏輯骨架的人，只要數據稍有異常，就會陷入自我懷疑，進而影響後半段的作答表現」。
