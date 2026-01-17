115學測自然／50圖表、題目冗長學生嘆險寫不完 補教師：連我都寫很久

115年學測自然科落幕，補教老師預估五標與去年持平，頂標維持13級分。補教名師分析，今年19頁試卷出現高達50個圖表，可見出題圖表化趨勢明確。此外，生物科考題題幹長、閱讀量大，補教老師游夏坦言題目寫不完是正常，「連我都寫很久」。

得勝者文教預估今年自然科五標，頂標為13級分、前標為12級分、均標為9級分、後標為7級分、底標為5級分，與去年相同。補教老師江青釗認為，總體而言，今年學測自然科出題中規中矩，4科難度和去年接近。

江青釗分析今年考題有5個特徵：圖表化、創意、閱讀量大、時事、素養化，江青釗指出，在今年自然科19頁的題目中，就出現50個圖表，可見大考中心要把題目「圖表化」的決心，且出題閱讀的數量越來越多，這都是未來的潮流。

化學科補教老師黃鑫指出，今年化學題目出得漂亮，章節分布均勻，且會把各單元打散做綜合型出題。其中第27題有挑戰性，要分析香蕉裡面的鉀鹽成分，結合了高一溶解度內容、高二沈澱表觀念，可見考生除了高一必修化學，準備學測時也可以一起複習選修化學出現的觀念。

此外，黃鑫認為，題組題較有挑戰性的是第44到46題，該題引用諾貝爾化學獎得主的「奈米級量子點」研究，考生的讀題能力是得分關鍵，乍看題目難，仔細分析條件後其實未必。

物理科補教老師陸怡中認為，物理部分較去年簡單，題目涵括各章節範圍，並無偏頗，計算量也與去年相仿。對考生來講，平常有認真複習，在今年的準備上應得心應手。此外，今年出題扣合時事，半導體、薄膜的相關題目在去年的分科測驗中已有出現，今又延續出題。

游夏認為，本次生物考題文字很長，考生要耐心閱讀，有學生向他反映題目寫很久、差點寫不完，他笑稱：「正常，連我都寫很久」。

游夏表示，今年出了很多「演化」相關題目，例如考出較難的支序系統學，有些學校會認為是選修生物或課外單元。此外，第36題、39題都是很困難的題目，寫題時要花很多時間分析比對，手寫題第38題更是非常刁鑽。

地球科學補教老師蕭騏指出，今年第一題就考天文，是讓學生非常「恐懼」的單元，但考點偏向基本知識。作答時有些正確答案可能讓學生疑惑，但錯誤的答案能夠清楚辨別，考生用刪去法就能作答。

此外，今年地科考了非常多2025年全球發生的天災，例如第2題的颱風、第7題的海嘯、第8題的地震，蕭騏表示，只差沒有考到花蓮的堰塞湖，而這些時事題都不算太難。