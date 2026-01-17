115學測自然／時事題減少 全教會指「難易度分歧」：今年圖表實作定勝負

115學年度學測自然科於今日下午結束，全國教師工會總聯合會（全教會）自然科教師群針對試題發表初步評論。教師群分析，今年自然科總體特色為「時事題減少，圖表實作定勝負」，各科難易度分歧，其中化學與地科偏易，生物適中，物理則屬中偏難。

在物理科方面，全教會自然科教師群認為整體題材新穎，融入大量科普閱讀與時事科學新知，重點測驗考生物理知識與閱讀理解能力。例如第47至49題，以汞原子能階延伸至晶片先進製程的光源能量入題，考生必須同時掌握能階躍遷、光子能量及光的波粒二象性才能正確作答。此外，第50至53題則是物理與地科的跨科命題，以海岸潮汐觀測站為素材，測驗考生在能量轉換概念上的圖表解讀與數據處理能力。

化學科部分，全教會自然科教師群表示，今年是自108課綱實施以來相對簡單的一年，難度與去年相似且無繁瑣計算，題型全面均衡。亮點在於結合2023年諾貝爾化學獎的「量子點」入題，如第44至46題探討硫化鋅量子點製程，將化學劑量、廷得耳效應與綠色化學宗旨相結合。跨科題如第40至43題，將芐丙酮與尼古丁結構與蜂鳥行為結合，橫跨生物與化學學科。

針對生物科，教師群觀察到出題偏重「演化」，難度適中與去年相仿。第36及39題皆考查支序系統圖，這是演化支序圖連續兩年入題。此外，出題細胞構造與功能題目較少，且缺乏時事題，在混合題型與探究實作上，如第38題運用文字與圖示，測驗學生如何判斷基因間的調控關係。

全教會分析，地科試題與去年相比整體中偏易，預估分數可能上升。今年地科試題回歸基礎知識與基本計算，較少時事題，高度重視考生的邏輯推理與圖表判讀實力。

115學年大學學測今天登場，今年總計約12.1萬人報考，將編配於全台35個考區、3536個試場應試，首日考數學Ａ與自然科，根據大考中心統計，今年數Ａ計約9.2萬人報考，選考人數百分比為76％；自然科歷來選考人數均最少，計8.1萬人，選考人數百分比為66％。記者林俊良／攝影