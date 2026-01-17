115學測自然／生物首見手寫題！大考中心解題師：地科重跨科題、物理中間偏難

115升大學學測今天登場，下午考自然科，試題分為物理、化學、生物、地球科學四部分。大考中心邀請台北市高中教師團協助解題，教師團分析，今年化學偏易，為近五年來最簡單，地球科學則是「中間偏難」側重跨科試題；另生物則是自108課綱上路以來，首度出現手寫簡答題。

建國高中教師陳泓志表示，今年物理考生可能認為中間偏難，考題適合自然組學生，尤其高三認真修讀更有利拿分。如53題需繪圖，試題需考慮到磁鐵經過線圈的快慢與電流大小間的關係，與以往不同；49題也要學生做圖，但題目並未敘述光線中的電場、磁場關係，要學生畫出波形強度圖，鑑別度高。

建國高中教師趙君傑則說，化學考題一直以來十分穩定，今年難易度適中，計算題避開繁瑣的數字，側重用化學概念解題。今年也將生活和化學知識結合，或如44至46題，是將探究與實作結合化學計量，學生要依學科知識加以破解。

建國高中教師周麗芬則說，今年生物試題偏易，甚至是近五年來最簡單，耐心找線索就能迎刃而解，但對生物能力較好的學生而言，可能沒有優勢。非選題側重跨科知識，跨科題目也較往年略多，如34題論及大滅絕，為生物跨地球科學；41至42題則是生物跨化學，並結合探究與實作，但並未出現時事題，較為可惜。

此外，今年生物自108課綱上路以來，首度出現手寫簡答題。周麗芬也說，題幹已幫學生整理了思維脈絡、提供具體線索，雖然限定20字以內回答，但考生只要從圖中線索就能找出關聯性，評估對程度中間的學生而言不會有太大困擾。

松山高中教師翁雪琴則指出，地球科學屬中間偏難、具高鑑別度，測驗推理論證外，也強調閱讀理解、圖表判讀、資料轉譯，其中圖表題更佔一半，如第5題從珊瑚化石推斷不同紀元一年的天數，學生答題時須結合圖表推論選項，「出得非常漂亮。」

翁雪琴也說，跨科題則如50至53題為物理跨地科；34題則為生物跨地科，考驗學生運用不同領域知識解決複雜的科學問題，也是告訴學生地球科學是科學科目，注重系統性思考、資料判斷，而跨科題趨勢也不會再讓學生覺得自然科只是四小科合一的考試。

闈場內教師評析，今年物理科試題極簡單的基礎題、難題兼具，基礎題的比重約一半，觀念如都卜勒效應為固定班底，運動學、四大基本交互作用與能量均有出現，考生準備時若以課本為主、接觸生活時事，應能有所發揮。化學科則是難易適中，如圖形判斷、分子式與共價性質等題目讀熟課本即能作答，但也有如25-27題組從香蕉中提取鉀離子的探究，要先理解實驗步驟，再找出關鍵數據、看出趨勢才能作答。

闈場內試考生則認為，自然科難易度適中，試卷有相當比例的基礎題，但部分題目需靈活應用所學。地球科學整體難易度較高，著重天文概念與台灣常見自然災害，部分試題須結合題幹和背景知識再加以推理才能解答。