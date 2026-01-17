115學測／南部大太陽…冷氣、電扇、窗戶不能用熱爆 大考中心回應

115升大學學測今天登場，大考中心昨日依氣象預報宣布，全台試場皆未達冷氣開放標準。但有高雄女中考場家長反映，今天南部出太陽，考場卻連窗戶、電扇也無法使用，不少學生只能到教室外透氣，大考中心則回應，依簡章規定，考生可於事發當下向監試人員反映，如可於預備鈴響後徵求全體考生同意，就能開窗、開門，但不包括開電扇。

大學學測今天登場，有家長向本報投訴，南部出大太陽，雄女考場、考生休息室不能開冷氣，窗戶電扇也無法使用，空氣悶熱，不少考生紛紛走出室外透氣，認為規定過於僵化，未能因地制宜。

大考中心主任張新仁回應，簡章內以敘明，若考生應試時對於試場內外光線、溫度或非預期的聲響等，若認為影響考試，應於事發當下立即向監試人員反應。如覺得考場悶熱，應主動向監試人員提出，監試人員可利用如預備鈴時間爭取考場學生同意，只要考生同意就能開啟門窗。

但張新仁強調，此不包括開電風扇，大考中心歷來如開冷氣都有詢問考生意向、做維護設備，「但電風扇沒有。」在於各考場電風扇狀況不一，也不一定有保養，有些學生也可能反應開電扇會受噪音干擾，或認為頭上不想有電扇。再者，監試人員若要調查開窗、開門意向，也不得佔用、中斷正式考試時間，否則需賠償時間予考生。

張新仁也說明，截至上午數學A結束，最多的違規樣態仍為未攜帶應試有效證件正本且未於時間內送達，計42位，其次為考試時飲水或嚼口香糖12位，再者為7位考生行動電話未完全關機、6位攜帶入場物品發出聲響、6位考試結束鈴響畢後仍未停止作答、4位攜帶已關機的手機入座，還是要提醒學生，考試務必攜帶應試有效證件正本，否則被扣分將得不償失。

再者，張新仁也說，考前受理114位突發傷病學生，近日改由考分區受理，今天上午數Ａ開設四間備用試場，下午自然科再開設七間備用試場，用以安置如咳嗽、水痘氣胸、慣用手受傷、糖尿病、情緒障礙等考生，至自然科結束統計，總計有132位突發傷病考生。