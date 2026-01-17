聽新聞
0:00 / 0:00
115學測今登場！這校「學生騎馬上路」應援超壯觀 網看呆喊用心
115學年升大學學學科能力測驗今天登場，各校為了替高三學子加油打氣，紛紛舉辦各種活動。然而，雲林福智中學由家長與學弟妹策劃了一場震撼感十足的「馬隊應援」，派出壯觀的馬匹隊伍為考生送行，象徵「馬到成功」，讓部分網友驚呼「好用心」。
今日一早，雲林福智中學第18屆高三學生準備出發前往考場，迎接人生重要的學測。令許多人驚喜的是，路上竟然出現了「學生馬隊」。馬隊英姿煥發地走在隊伍最前線，伴隨著學弟妹與家長揮舞的加油旗幟與看板，場面相當壯觀。
福智中學的老師也發文透露，這場應援是由學弟妹與家長用心籌備，期許這份特別的祝福能讓學長姐在考場上「馬到成功」。
事實上，這並非該校首次動員「馬隊」助陣。據福智臉書粉絲專頁，早在去年（2025年）5月國三學生參加國中會考時，就曾安排過馬術與舞旗團開場，校方當時稱，大考是學生重要的人生成長經歷，背後有一群人的溫暖應援，能讓枯燥、冰冷的考場，變成大家共同奮戰的課題。
畫面曝光後，引起網友討論，「考試必勝，馬力全開」、「太浮誇了」、「好用心的學校」、「為什麼考試可以有這麼龐大陣仗的祝福團隊！超誇張，馬到成功」、「考生騎馬比較帥」。
【115學測衝刺】
▪不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪數A／比去年難出現「魔王題」 考生哀號：寫不完
▪整理包／注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言