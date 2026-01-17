快訊

土地哪來？賴總統稱「國防部給的」 他轟造謠耍嘴皮：147億元買的

涉國安法？中天主播「馬德」林宸佑遭搜索收押 橋頭地檢署拒透露案情

諾貝爾獎、積體電路入題！學測自然解答看這裡 考生嘆「整頁都題目」寫不完

115學測今登場！這校「學生騎馬上路」應援超壯觀 網看呆喊用心

聯合新聞網／ 綜合報導
115學年度學測今天登場。示意圖，非當事人。記者潘俊宏／攝影
115學年度學測今天登場。示意圖，非當事人。記者潘俊宏／攝影

115學年升大學學學科能力測驗今天登場，各校為了替高三學子加油打氣，紛紛舉辦各種活動。然而，雲林福智中學由家長與學弟妹策劃了一場震撼感十足的「隊應援」，派出壯觀的馬匹隊伍為考生送行，象徵「馬到成功」，讓部分網友驚呼「好用心」。

今日一早，雲林福智中學第18屆高三學生準備出發前往考場，迎接人生重要的學測。令許多人驚喜的是，路上竟然出現了「學生馬隊」。馬隊英姿煥發地走在隊伍最前線，伴隨著學弟妹與家長揮舞的加油旗幟與看板，場面相當壯觀。

福智中學的老師也發文透露，這場應援是由學弟妹與家長用心籌備，期許這份特別的祝福能讓學長姐在考場上「馬到成功」。

事實上，這並非該校首次動員「馬隊」助陣。據福智臉書粉絲專頁，早在去年（2025年）5月國三學生參加國中會考時，就曾安排過馬術與舞旗團開場，校方當時稱，大考是學生重要的人生成長經歷，背後有一群人的溫暖應援，能讓枯燥、冰冷的考場，變成大家共同奮戰的課題。

畫面曝光後，引起網友討論，「考試必勝，馬力全開」、「太浮誇了」、「好用心的學校」、「為什麼考試可以有這麼龐大陣仗的祝福團隊！超誇張，馬到成功」、「考生騎馬比較帥」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

115學測 雲林 會考

