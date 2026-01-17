115學測自然／題目落落長…這題填表又畫圖「CP值低」 考生哀號：再放就沒分了

學測首日結束後，不少考生反映，自然難度提高，題目篇幅明顯拉長，閱讀與作答時間分配成為最大挑戰，多名考生說，題幹太長、資訊太多，寫起來很趕，寫不完，也有考生直言是歷屆最難。

考生指出，今年自然科各科幾乎都出現整頁都是題目的情況，一題往往包含長篇文字敘述、表格、圖片，甚至結合歷史文獻或科學觀察背景，必須先花大量時間理解情境，最後卻只對應兩個選項，或再加一小題手寫作答。

「像化學題目，計算不算難，但文字真的很多，一整個A4版面都是敘述，看完就花掉不少時間」考生形容，理解題目本身已是一道關卡，壓縮到實際計算與作答的時間。

不只化學，地球科學、物理與生物同樣出現長題幹趨勢，其中生物科被不少考生點名最嚴重，重要概念不多，但要從一大段文字裡自己抓重點。

考生也分享印象最深刻的一題物理題，題目描述磁鐵在磁場中的情境，除了閱讀說明外，還要求填表、畫圖，並解釋兩個原因，光是看完文章就花很多時間，接著又慢慢把圖畫好，最後這一題只有幾分，整體CP值很低。

有考生坦言，為了避免時間被單一題目拖垮，只能選擇放掉部分題目，再放掉就完全沒分，時間掌握變得比會不會更重要。

考生普遍認為今年自然科命題趨勢仍延續近年方向，強調閱讀理解、跨情境整合與圖表判讀能力，對臨場判斷與取捨能力要求更高，也讓不少人感受到寫不完的壓力。

大學學測首日結束，自然科題目有考生反映是歷屆最難。記者郭韋綺／攝影