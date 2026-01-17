115學測自然／諾貝爾量子點、潮差入題 考生：賺到生物歷史送分題

115學年升大學學學科能力測驗今天登場，第二科自然下午也考完。北部考生反映兩極，有人認為寫起來順手，也有人大嘆寫不完，考題包含諾貝爾獎的量子點、DNA，甚至賺到生物歷史的送分題。

松山高中幾名考生一出試場就在討論，「考得很淺，沒有很深」，以為不會考生物的歷史，結果考出來，例如虎克發現細胞等，另有2023年諾貝爾化學獎得主發現的硫化鋅量子點，要算莫耳數和克數。

他們都說寫到最後一刻，有些題目需要閱讀，要花些時間思考，大嘆真不知道她的時間去哪，雖然有寫完但沒辦法檢查。

南港高中一名考生說，自己沒有帶手表，因此在寫第一階段時，感覺花滿多時間。他認為，此次物理和化學的計算比較多一些，考題則有潮差、光速等。

有考生提早交卷後，雖然都有寫完，對於成績卻不敢太有信心，直呼結果出來就知道了。松山高中的考生認為，整份寫起來還好，比模擬考、歷屆考題簡單不少，另有考半導體、DNA萃取、血型。