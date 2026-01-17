115學測自然／計算題增！考生：積體電路入題「要多花時間」 手寫有字數限制
115大學學測今天登場，首日第二科考自然。今年積體電路、地震預警系統與海嘯入題；考生指出，今年考題中間偏難，但是計算多一點，「解題需要多花一點時間」。
黃姓考生表示，今年考題難度適中，題幹明確清楚，沒有陷阱題，不過計算多一點，但是計算不繁複，解題多花一點時間，但觀念對了拿分不難。
蔡姓考生說，今年手寫題很特別，加了字數限制，只能20字內寫完，因此解題要精準、言簡意賅。
賴姓考生說，今年自然科積體電路、地震預警系統與海嘯都入題，整體命題中規中矩，與往年差不多。
