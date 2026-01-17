獨／學測首日全台不開冷氣…南部考場悶熱 考生直奔室外透氣

大學學測今天登場，大考中心依據氣象預報宣布，全台試場皆未達冷氣開放標準，全面不開冷氣。不過，有家長向本報投訴，南部出大太陽，雄女考場、考生休息室不能開冷氣，窗戶電扇也無法使用，空氣悶熱，不少考生紛紛走出室外透氣，認為規定過於僵化，未能因地制宜。

家長指出，理解大考中心「超過28度才能開冷氣」全國一致規定，但南部今天日照強烈，試場、休息室太悶熱，不要求一定要開冷氣，但至少應該讓教室通風，結果卻連窗戶都不能開，考生只好跑到室外透氣。

根據氣象資料顯示，今天上午至中午高雄氣溫約24至25度，低於冷氣啟用標準，但南部晴朗少雲、太陽直射，使體感溫度偏高，存在落差，有家長認為考生密閉悶熱空間應試，多少影響考試專注力。

文教界人士指出，近年大型考試已多次出現未達開冷氣標準，但考生感受悶熱的情況，建議大考中心未來可納入體感溫度或現場彈性調整機制，避免影響考生應試狀態。

負責該考場的國立中山大學回應，大考中心規定，試場冷氣須達攝氏28度才可開放，今天氣象預報未達標準，校方也說明，若教室或休息空間感覺悶熱，可視情況向監考老師反映開窗，加強通風。

大學學測今天登場，大考中心規定今天未達冷氣開放標準，但家長投訴指，南部出大太陽，試場、休息室太悶熱，不少考生跑出室外透氣。記者郭韋綺／攝影 大學學測今天登場，大考中心規定今天未達冷氣開放標準，但家長投訴指，南部出大太陽，試場、休息室太悶熱，不少考生跑出室外透氣。記者郭韋綺／攝影