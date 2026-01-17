快訊

115學測數學A／全中教評中偏難 第20題不易拿分

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
大學學測第一天，上午數學A考科率先登場。記者郭韋綺／攝影
大學學測第一天，上午數學A考科率先登場。記者郭韋綺／攝影

全國高級中等學校教育產業工會今日發布115學年度學測數學A試題評論，認為今年考題屬中偏難，較去年難易度稍難。雖然各大題難易度皆由易漸難排列，但基本題比去年稍減，預估均標將比去年降低1級分，頂標則維持不變。

全中教試題評論教師團隊分析指出，單選題前三題為基本題，但4、5、6三題較難，其中第5題概念多且廣，結合行向量、矩陣、空間向量內積運算等線性組合應用，考生不易找到突破點，屬難題。多選題部分，第7題為基本題，8至10三題為中間難度，選項具引導性，整體而言不算太難。

在選填題與混合題方面，選填題前兩題屬基本題，後三題則偏難。混合題第18、19題較簡單，但第20題頗難，學生不易取得分數。

全中教試題評論教師團隊觀察，此份考題有過半數為向量幾何，解題過程中也多次運用二次函數，學生需具備較強的幾何概念與繪圖能力才能順利作答。

參與本次全中教試題評論的教師團隊包括台北市立大直高中教師劉繕榜、台北市立中正高中教師高天德、台北市立第一女子高中教師廖培凱、桃園市立南崁高中教師黃茄峰，以及國立台灣師範大學附屬高中教師林煜家。

