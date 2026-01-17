115學測數A／考生恐笑不出來！多選題負擔大 師認「近年最難」耗最多時間解題

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115學年大學學測今天登場，今年總計約12.1萬人報考，首日考數學Ａ與自然科，許多學校師長組織加油團，在試場門口為考生加油。記者林俊良／攝影
115大學學測今天登場，第一節考數學Ａ，大考中心邀請台北市高中教師團協助解題。教師團直言，學生數學觀念要非常好才能順利作答，且中等難度試題偏少，中間偏難、難題偏多，尤其多選題對學生而言可謂「負擔太大」，學生作答時心情不會太愉快；也是歷年來教師解題耗費最多時間的一次，可謂近年最難的數Ａ。

陽明高中教師蘇順聖表示，今年考題著重數Ａ觀念，高二範圍占比約6成，以此區別修讀數Ａ與數Ｂ的學生，數Ｂ學生若跨考，約莫會有3成試題無法應對；又今年試題也講求具數學邏輯，數學觀念要非常好才能順利作答，也是近年來教師解題花費最多時間討論的一年，相信學生作答時心情不會太愉快。

蘇順聖說，今年試題各大題第一題多屬簡易題，約莫2、3成分數學生能輕鬆拿下，但中等題目偏少、困難是題偏多，學生不只要掌握觀念還要練習推導。

建國高中教師許為明則分析，今年難題如第5題，試題為矩陣對向量的作用，但過去很少論及三階方陣對空間向量的運算，學生可能感到很陌生；再者，如第12題未知係數太多，考驗學生能否有耐心且努力嘗試，不少學生可能看到未知係數太多就先放棄，甚至下筆了也會愈寫愈懷疑。整體而言，前半難題多，後半部即便碰到容易的試題也會沒有信心，建議課本相關的試題可以稍微提高。

蘇順聖說，今年多選題難度高，也是試卷決勝關鍵，「但多選題對學生負擔太大。」如果學生先從多選題下筆，甚至可能面臨時間不夠的問題，不少試題連教師都要花10分鐘解題，整體而言，可為近年最難的數Ａ考題。

建國高中郭仲祐則表示，今年多選題前兩個選項偏簡單，但後面3個選項需更多判斷，第7題以外的試題，對學生而言都不容易完整得分，也建議大考中心試題選項設計能稍微調整，讓學生較容易完整拿下多選題完整題分。

闈場內試考生則評析，試卷著重傳統數Ａ重點觀念，如多項式函數、三角函數圖形、向量與矩陣計算等；試卷也有一定計算量，如第6題，考生可能忽略需排除與直線ＡＢ共線點的Ｃ，要求大膽假設、小心求證的精神。又如20題，須由題幹給予的條件多次計算外積以確保線段長度外，考生若有檢視其他可能，應能會心一笑，也是鑑別高能力群的壓軸試題。整體而言，後段試題難度漸增，但仍屬難易適中。

闈場內教師評析，今年數Ａ具鑑別度，如第5題以矩陣的運算形式結合向量的線性組合；第20題，則要求學生在判斷最長距離時，需利用外積判斷向量長度，需多次求解外積，計算量不小。整體而言，試卷題目涵蓋各種難度，能鑑別各能力群的考生。

另外，闈內教師也指出，今年試題側重幾何概念，如第6題直線與圓、第7題二元一次不等式、17題三角比性質以及混合題的空間向量等，也是提醒學生，學習幾何時不要抗拒作圖，多一些圖像更能掌握解題方向。

