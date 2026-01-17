快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
115學年大學學測今天登場，學校師長組織加油團，拿著大手加油棒巡場為考生加油。記者林俊良／攝影
115學年大學學測今天登場，學校師長組織加油團，拿著大手加油棒巡場為考生加油。記者林俊良／攝影

115年學測今日登場，早上第一個考科為數學A。補教名師解創智預估今年五標與去年相同，整體沒有非常容易的題目，難題計算量大。解創智特別提到，今年數學A的混合題最後一題，是新課綱以來計算量最大的混合題，考生需要花較大氣力解題。

得勝者文教預估今年數A五標，分別為頂標11級分、前標9級分、均標6級分、後標4級分、底標3級分，與去年五標相同。解創智說，今年數學A算是四平八穩的數學考試，部分題目計算量大，對考生來講較為辛苦，整體來說對於計算能力強的同學有利。

整體來說，解創智認為，考卷幾乎沒有非常容易的題目，要拿分就要花力氣算。難題計算量大，15級分的標準應該會較去年稍低。

解創智指出，單選第5題是空間向量的題目，測驗到考生的觀察能力，如果考生能夠看穿題目的數字安排，不計算就可以知道答案為何；但如果沒看出來，就需要大量的計算。這題可說是新課綱以來的學測中，非常精心設計的考題。

解創智表示，考卷第2個難點在選填最後一題，如果考生用錯方法，就要繞遠路計算。這題解題要快，就需要用三倍角公式，但這個公式並沒有在課綱課程中被強調，因此考生多學一點就能占到優勢。

解創智提到，今年的混合題考空間向量、空間直線平面，是新課綱以來計算量最大的混合題。其中，第18、19題較容易，第20題要花更大的氣力解題，若學生答案對了卻沒有給足理由，也無法拿到全部分數。

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115年大學學測 數學A試題與解答

115學測數學A／發財金、網遊入題 全教會估分數上升

115學測數學A／被點名「最燒腦大魔王」 考生直呼：非選最後一題最卡

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

115學測數A／考生恐笑不出來！多選題負擔大 師認「近年最難」耗最多時間解題

115大學學測今天登場，第一節考數學Ａ，大考中心邀請台北市高中教師團協助解題。教師團直言，學生數學觀念要非常好才能順利作...

115學測數學A／發財金、網遊入題 全教會估分數上升

115學年度學測數學A於今日結束，全國教師工會總聯合會評論教師群表示，今年試題整體難易度較去年容易，預估分數可能上升。試...

115學測數學A／比去年難出現「魔王題」 考生哀號：寫不完

115大學學測今天登場，首日第一科考數學A。考生表示，今年考題偏難，有幾題甚至是「魔王題」，計算量大，多數考生反映「寫不...

115學測數學A／「對考生較辛苦」補教評整體計算量大 估五標與去年相同

115年學測今日登場，早上第一個考科為數學A。補教名師解創智預估今年五標與去年相同，整體沒有非常容易的題目，難題計算量大...

115學測數學A／考題難易反映兩極 北部考生直呼不到1小時寫完

115學年升大學學學科能力測驗今天登場，首科為數學A。北部考生反映兩極，有人不到1小時就寫完，直呼對接下來考科有信心，也...

