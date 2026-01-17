115學測數學A／發財金、網遊入題 全教會估分數上升

115學年度學測數學A於今日結束，全國教師工會總聯合會評論教師群表示，今年試題整體難易度較去年容易，預估分數可能上升。試題內容結合發財金、網路遊戲等生活化情境，學生只要熟悉課程內容即可獲得高分。

全教會評論教師群指出，今年考題具備多項特色，包含將過年抽發財金活動結合吉祥如意寓意的時事題，以及第4題融入網路遊戲情境，結合排列組合單元。創新題型如第2題的高斯函數，學生僅需理解定義代入即可作答。此外，第9題以T分數評量方式入題，可視為課堂所學Z分數的延伸，具備探究實作精神。

在混合題型部分，配分約為15分，題型包含單選題與非選擇題，例如第20題探討平行六面體體積並運用外積性質，整體設計恰當。教師群觀察，整份考卷中向量比例較高，對於精熟向量單元的考生相對有利。

參與本次評論的老師名單包括國立員林家商老師謝一帆、國立員林崇實高工老師邱冠鈞、國立基隆女中老師張書瑋、國立蘭陽女中老師陳敏晧、雲林縣私立正心高中老師江冠逸、台北市立中山女中老師林奕廷、台北市立松山高中老師簡廷豐。