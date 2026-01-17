115學測數學A／被點名「最燒腦大魔王」 考生直呼：非選最後一題最卡
大學學測第一天，數學A共20題，題型涵蓋單選、多選、填充及非選題，非選題最後一題被點名「最燒腦的大魔王」，考生說，這題結合空間概念，平行六面體體積，計算兩點間的距離，要推想、邏輯一層接一層，卡很久。
除非選題外，單選題也並非全都輕鬆，雄中生何宥樺提到，單選第二題考的概念是函數，先給出未知數的定義，需要自行推導，看起來很像答案題，但一開始會懷疑是不是陷阱，要真的理解整數概念，帶進去算才敢選。
今年數學考題幾乎涵蓋所有重要概念，包括整數、三角形、排列組合、函數、數據分析與矩陣題型，其中矩陣比重偏高，且有2到3題屬於全選題，需要判斷多個敘述正確性，增加作答壓力。
雄中生陳濬紳則表示，自己在排列組合較弱，3到第5題特別卡關，一開始太緊張，看題目會覺得很難，其實冷靜下來再看，題目本身沒有到超複雜，但敘述比較長，至於函數題，題目敘述較繞，一開始看不太懂，寫完回頭看才發現其實不複雜。
多數考生覺得卡關，並非計算困難，而是題目描述方式較新，特別是單選題第2題，幾乎成為考生討論焦點。
該題結合根號運算與「中括號」所代表的整數性質，沒在考古題出現，不少人一開始看不懂。鼓山高中辜聖凱說，單選第2題以中括號定義一個整數函數，暗示中括號代表不大於該數的最大整數。
他坦言這類題型觀念其實沒有變，本質仍是整數與區間的判斷，但因為描述方式新穎、敘述較抽象，刷考古題時幾乎沒看過這樣寫，第一眼會想很久。
「只要真正看懂中括號的規律，答案就很清楚」鼓山高中陳泊源說明解題過程，一開始選擇跳過，最後重看題目中的例子，從中找出規律，才理解題目真正想考的是整數下界的性質，而非複雜運算。
今年數學並非難在技巧，而是考驗閱讀理解與對定義的掌握，看懂就不難，但看不懂會卡很久，也顯示出命題趨勢逐漸從大量計算，轉向對概念理解與敘述解讀能力的要求。
