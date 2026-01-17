快訊

出國玩再也不買伴手禮給同事！原因曝光全網點頭：打死不要

學測數A解答出爐！向量出題比例較高 考生點名「燒腦魔王題」：卡很久

台股淪少數人的牛市 投資人站錯隊如何解套

聽新聞
0:00 / 0:00

115學測數學A／被點名「最燒腦大魔王」 考生直呼：非選最後一題最卡

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
大學學測第一天，上午數學A考科率先登場。記者郭韋綺／攝影
大學學測第一天，上午數學A考科率先登場。記者郭韋綺／攝影

大學學測第一天，數學A共20題，題型涵蓋單選、多選、填充及非選題，非選題最後一題被點名「最燒腦的大魔王」，考生說，這題結合空間概念，平行六面體體積，計算兩點間的距離，要推想、邏輯一層接一層，卡很久。

除非選題外，單選題也並非全都輕鬆，雄中生何宥樺提到，單選第二題考的概念是函數，先給出未知數的定義，需要自行推導，看起來很像答案題，但一開始會懷疑是不是陷阱，要真的理解整數概念，帶進去算才敢選。

今年數學考題幾乎涵蓋所有重要概念，包括整數、三角形、排列組合、函數、數據分析與矩陣題型，其中矩陣比重偏高，且有2到3題屬於全選題，需要判斷多個敘述正確性，增加作答壓力。

雄中生陳濬紳則表示，自己在排列組合較弱，3到第5題特別卡關，一開始太緊張，看題目會覺得很難，其實冷靜下來再看，題目本身沒有到超複雜，但敘述比較長，至於函數題，題目敘述較繞，一開始看不太懂，寫完回頭看才發現其實不複雜。

多數考生覺得卡關，並非計算困難，而是題目描述方式較新，特別是單選題第2題，幾乎成為考生討論焦點。

該題結合根號運算與「中括號」所代表的整數性質，沒在考古題出現，不少人一開始看不懂。鼓山高中辜聖凱說，單選第2題以中括號定義一個整數函數，暗示中括號代表不大於該數的最大整數。

他坦言這類題型觀念其實沒有變，本質仍是整數與區間的判斷，但因為描述方式新穎、敘述較抽象，刷考古題時幾乎沒看過這樣寫，第一眼會想很久。

「只要真正看懂中括號的規律，答案就很清楚」鼓山高中陳泊源說明解題過程，一開始選擇跳過，最後重看題目中的例子，從中找出規律，才理解題目真正想考的是整數下界的性質，而非複雜運算。

今年數學並非難在技巧，而是考驗閱讀理解與對定義的掌握，看懂就不難，但看不懂會卡很久，也顯示出命題趨勢逐漸從大量計算，轉向對概念理解與敘述解讀能力的要求。

編輯推薦

大學學測第一天，上午數學A考科率先登場。記者郭韋綺／攝影
大學學測第一天，上午數學A考科率先登場。記者郭韋綺／攝影

115學測 數A 數學科

延伸閱讀

115學測／逾30人突發傷病…數A缺考率2.55% 啟用3備用試場

學測數A啟用25備用試場 供水痘、氣胸考生應試

115學測數學A／考題難易反映兩極 北部考生直呼不到1小時寫完

115學測數學A／比去年難出現「魔王題」 考生哀號：寫不完

相關新聞

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

115學測數學A／發財金、網遊入題 全教會估分數上升

115學年度學測數學A於今日結束，全國教師工會總聯合會評論教師群表示，今年試題整體難易度較去年容易，預估分數可能上升。試...

115學測數學A／比去年難出現「魔王題」 考生哀號：寫不完

115大學學測今天登場，首日第一科考數學A。考生表示，今年考題偏難，有幾題甚至是「魔王題」，計算量大，多數考生反映「寫不...

115學測數學A／考題難易反映兩極 北部考生直呼不到1小時寫完

115學年升大學學學科能力測驗今天登場，首科為數學A。北部考生反映兩極，有人不到1小時就寫完，直呼對接下來考科有信心，也...

115學測／首日考數A、自然 總計約12.1萬人報考

115學年升大學學科能力測驗今天登場，今年總計約12.1萬人報考，編配於全台35個考區、3536個試場應試，首日考數學Ａ...

決戰理組！115升大學學測今登場 首日考數A、自然科

115學年升大學學學科能力測驗今天登場，今年總計約12.1萬人報考，將編配於全台35個考區、3536個試場應試，首日考數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。