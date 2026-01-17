115學測／逾30人突發傷病…數A缺考率2.55% 啟用3備用試場

115大學學測今天登場，第一節考數學A，缺考率2.55%。大考中心主任張新仁表示，今年有36名學生申請突發傷病，另外，第一堂數A考試考分區也受理啟用3間備用試場，學生狀況包括水痘、氣胸、慣用手受傷。

115大學學次今天登場，全台計12.1萬人報考。今天上午第一節數學Ａ率先登場，根據大考中心統計，共有9萬2951人報考、2366人缺考，缺考率2.55%，較去年略升0.03%。

張新仁說，目前尚未傳重大違規。初步統計，大考中心於考試前受理共36件突發傷病申請、開設22間備用試場，於數學A考試階段，考分區也受理啟用3間備用試場，用以安置水痘、氣胸、慣用手受傷等樣態的考生。