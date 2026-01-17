聽新聞
115學測數學A／考題難易反映兩極 北部考生直呼不到1小時寫完
115學年升大學學學科能力測驗今天登場，首科為數學A。北部考生反映兩極，有人不到1小時就寫完，直呼對接下來考科有信心，也有人認為寫起來的手感偏難，還有卡了半小時的考題，苦笑太難「想不通」。
松山高中周姓考生直呼考題偏簡單，自己不到一小時寫完，單選都是送分，整份試卷跟模考比，簡單很多，因此對於接下來考科也滿有信心。育成高中自然組劉姓考生，這份比模考簡單，但不可能都會，還是沒寫完，「有些考題卡很久」。
松山高中自然組賴姓考生認為，考題難易度中間偏難，第一題期望值滿送分，也有考三次函數，她想很久。中崙高中陳姓考生直言，非選最後一題滿難的，考平行四邊形的體積，整份試卷的計算題跟以往差不多，樟樹實中蔡姓考生也提及該題，苦笑以自己的實力算不出來。
秀峰高中黃姓考生、游姓考生認為，整份試卷比去年學測考題簡單一點，單選有一題在考排列組合，給了各種材料去排出藥水、藥草等可能性，後面半小時都在想那題，直呼太難「想不通」。
其他考生表示，考題的原理、方向差不多，要多練習就有一樣的題目，也有人認為難易度跟往年差不多，機率考滿多。
