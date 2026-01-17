快訊

115學測數學A／考題難易反映兩極 北部考生直呼不到1小時寫完

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
115學年升大學學學科能力測驗今天登場，首科為數學A。記者林佳彣／攝影
115學年升大學學學科能力測驗今天登場，首科為數學A。記者林佳彣／攝影

115學年升大學學學科能力測驗今天登場，首科為數學A。北部考生反映兩極，有人不到1小時就寫完，直呼對接下來考科有信心，也有人認為寫起來的手感偏難，還有卡了半小時的考題，苦笑太難「想不通」。

松山高中周姓考生直呼考題偏簡單，自己不到一小時寫完，單選都是送分，整份試卷跟模考比，簡單很多，因此對於接下來考科也滿有信心。育成高中自然組劉姓考生，這份比模考簡單，但不可能都會，還是沒寫完，「有些考題卡很久」。

松山高中自然組賴姓考生認為，考題難易度中間偏難，第一題期望值滿送分，也有考三次函數，她想很久。中崙高中陳姓考生直言，非選最後一題滿難的，考平行四邊形的體積，整份試卷的計算題跟以往差不多，樟樹實中蔡姓考生也提及該題，苦笑以自己的實力算不出來。

秀峰高中黃姓考生、游姓考生認為，整份試卷比去年學測考題簡單一點，單選有一題在考排列組合，給了各種材料去排出藥水、藥草等可能性，後面半小時都在想那題，直呼太難「想不通」。

其他考生表示，考題的原理、方向差不多，要多練習就有一樣的題目，也有人認為難易度跟往年差不多，機率考滿多。

115學年升大學學學科能力測驗今天登場，首科為數學A。記者林佳彣／攝影
115學年升大學學學科能力測驗今天登場，首科為數學A。記者林佳彣／攝影

115學測 數學科 數A

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

115學測數學A／發財金、網遊入題 全教會估分數上升

115學年度學測數學A於今日結束，全國教師工會總聯合會評論教師群表示，今年試題整體難易度較去年容易，預估分數可能上升。試...

115學測數學A／比去年難出現「魔王題」 考生哀號：寫不完

115大學學測今天登場，首日第一科考數學A。考生表示，今年考題偏難，有幾題甚至是「魔王題」，計算量大，多數考生反映「寫不...

115學測／首日考數A、自然 總計約12.1萬人報考

115學年升大學學科能力測驗今天登場，今年總計約12.1萬人報考，編配於全台35個考區、3536個試場應試，首日考數學Ａ...

決戰理組！115升大學學測今登場 首日考數A、自然科

115學年升大學學學科能力測驗今天登場，今年總計約12.1萬人報考，將編配於全台35個考區、3536個試場應試，首日考數...

