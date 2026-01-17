115學測／數A啟用25備用試場 供水痘、氣胸考生應試

快訊

中央社／ 台北17日電

學測今天第1節考數A，根據大考中心初步統計，新增啟用25間備用試場，提供水痘、氣胸、慣用手受傷等突發傷病的考生應試。

115學年學科能力測驗訂於1月17日至19日舉行，學測今天第1天第1節考數學A，應到人數9萬2951人，2366人缺考，缺考率2.55%。大學入學考試中心也於數A考試結束後說明試務狀況。

大考中心主任張新仁提到，考前有36名突發傷病考生向大考中心申請，數A考試時新增啟用22間備用試場；考區受理突發傷病考生部分，數A考試時新增啟用3間備用試場，申請考生包括水痘、氣胸、慣用手受傷等狀況。

