115學測數學A／比去年難出現「魔王題」 考生哀號：寫不完

115大學學測今天登場，首日第一科考數學A。考生表示，今年考題偏難，有幾題甚至是「魔王題」，計算量大，多數考生反映「寫不完」；今年鑑別度高，頂標可能會降低。

台中蔡姓學生表示，今年考題比去年難，單選題比較簡單，較好拿分，但是手寫題偏難，尤其最後一題解題要「拐很多個彎」，套用原理雖然不多，計算步驟卻很多，拿分不容易。

黃姓學生說，今年題幹不長，題目大多不難，但是有兩、三題「魔王題」，其中一題多選題，答案5個選項就要算5次，計算量大，相當耗時，最後手寫題也卡關卡很久，「最後根本寫不完」。