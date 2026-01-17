學測首日考數A、自然 總計約12.1萬人報考

115學年升大學學科能力測驗今天登場，今年總計約12.1萬人報考，編配於全台35個考區、3536個試場應試，首日考數學Ａ與自然科。根據大考中心統計，今年數Ａ計約9.2萬人報考，選考人數百分比為76％；自然科歷來選考人數均最少，計8.1萬人，選考人數百分比為66％。

因於近日日夜溫差大，大考中心提醒，考依據考試簡章試場規定，考生應試時若穿戴連帽衣服，或使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷使用帽子、口罩、手套、圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且以不影響辨識面貌為原則。 115學年大學學科能力測驗今天登場，學校師長組織加油團，拿著大手加油棒巡場為考生加油。記者林俊良／攝影 115學年大學學科能力測驗今天登場，首日考數學Ａ與自然科，考生在走廊上溫書做最後衝刺。記者林俊良／攝影