學測首日考數A、自然 總計約12.1萬人報考
115學年升大學學科能力測驗今天登場，今年總計約12.1萬人報考，編配於全台35個考區、3536個試場應試，首日考數學Ａ與自然科。根據大考中心統計，今年數Ａ計約9.2萬人報考，選考人數百分比為76％；自然科歷來選考人數均最少，計8.1萬人，選考人數百分比為66％。
因於近日日夜溫差大，大考中心提醒，考依據考試簡章試場規定，考生應試時若穿戴連帽衣服，或使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷使用帽子、口罩、手套、圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且以不影響辨識面貌為原則。
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
