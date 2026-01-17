快訊

土地哪來？賴總統稱「國防部給的」 他轟造謠耍嘴皮：147億元買的

涉國安法？中天主播「馬德」林宸佑遭搜索收押 橋頭地檢署拒透露案情

諾貝爾獎、積體電路入題！學測自然解答看這裡 考生嘆「整頁都題目」寫不完

聽新聞
0:00 / 0:00

115年大學學測 自然科試題與解答

聯合報／ 記者李芯許維寧董俞佳陳宛茜馮靖惠／即時報導
115學年大學學測今天登場，今年總計約12.1萬人報考，將編配於全台35個考區、3536個試場應試，首日考數學Ａ與自然科。記者林俊良／攝影
115學年大學學測今天登場，今年總計約12.1萬人報考，將編配於全台35個考區、3536個試場應試，首日考數學Ａ與自然科。記者林俊良／攝影

115年大學學測自然科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考數學B、社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

編輯推薦

115學測 自然科

延伸閱讀

學測今登場別忘6大必帶 蔣萬安再送8字祝考生好運

不斷更新／115年大學學測 大考中心公布各科完整試題與答案

決戰理組！115升大學學測今登場 首日考數A、自然科

學測考生求救 蔡英文自曝高中成績倒數：一次的考試不會決定你的人生

相關新聞

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

115年大學學測 自然科試題與解答

115年大學學測自然科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

115學測今登場！這校「學生騎馬上路」應援超壯觀 網看呆喊用心

115學年升大學學學科能力測驗今天登場，各校為了替高三學子加油打氣，紛紛舉辦各種活動。然而，雲林福智...

115學測自然／題目落落長…這題填表又畫圖「CP值低」 考生哀號：再放就沒分了

學測首日結束後，不少考生反映，自然難度提高，題目篇幅明顯拉長，閱讀與作答時間分配成為最大挑戰，多名考生說，題幹太長、資訊...

115年大學學測 數學A試題與解答

115年大學學測數學A試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

115學測數學A／耗最多時間解題！大考中心教師解題團評「近年最難」：考生不會太愉快

115大學學測今天登場，第一節考數學Ａ，大考中心邀請台北市高中教師團協助解題。教師團直言，學生數學觀念要非常好才能順利作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。