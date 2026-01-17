快訊

中職／邊荷律現況曝「確定今回台灣」！經紀人籲：不要衝去機場

獨／成功嶺天兵慘了！打遊戲太累「站哨偷睡覺」 遭旅長親抓包

跳蚤市場驚見2箱1TB硬碟「只要300元」像磚頭擺置該買嗎？過來人緊張了

學測今登場別忘6大必帶 蔣萬安再送8字祝考生好運

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午在臉書提醒考生，出門前再次檢查6項必帶物品，也預祝大家「考的都會，會的都考」、「學測加油，你是最棒的！」圖／取自臉書「蔣萬安」
台北市長蔣萬安上午在臉書提醒考生，出門前再次檢查6項必帶物品，也預祝大家「考的都會，會的都考」、「學測加油，你是最棒的！」圖／取自臉書「蔣萬安」

115學年升大學學學科能力測驗今天登場，2考科分別為數學A、自然。台北市長蔣萬安上午在臉書提醒考生，出門前再次檢查6項必帶物品，應試有效證件正本、黑色2B軟心鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的原子筆、修正液（帶），以及直尺、量角器、三角板、圓規。他預祝大家「考的都會，會的都考」、「學測加油，你是最棒的！」

115學測 蔣萬安

延伸閱讀

2026台北燈節最強主燈「雙展區、雙IP」 蔣萬安曝變形金剛登陸

蔣萬安與松山區里長有約 強調今年施政重點

命理師李靜唯曝「大象變獅子」 蔣萬安點名二寶才是

警局長今退休…新局長還沒來 蔣萬安證實劉世芳來電

相關新聞

不斷更新／115年大學學測 大考中心公布各科完整試題與答案

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

決戰理組！115升大學學測今登場 首日考數A、自然科

115學年升大學學學科能力測驗今天登場，今年總計約12.1萬人報考，將編配於全台35個考區、3536個試場應試，首日考數...

學測今登場別忘6大必帶 蔣萬安再送8字祝考生好運

115學年升大學學學科能力測驗今天登場，2考科分別為數學A、自然。台北市長蔣萬安上午在臉書提醒考生，出門前再次檢查6項必...

學測首日考數A自然　應試直尺僅限刻度、數字

115學年學科能力測驗今天舉行第1天考試，考科為數學A、自然。考生務必攜帶有效證件正本，應考時使用的直尺只能有量測用的刻...

學測考生求救 蔡英文自曝高中成績倒數：一次的考試不會決定你的人生

今天學測登場，前總統蔡英文昨晚在Threads發文，指最近很多高中生留言求救，希望她幫忙救英文考試，「雖然我叫蔡英文，但...

115學測明登場 大考中心：全台試場不開冷氣

115學年度學科能力測驗1月17日到19日登場，大考中心今天表示，依據氣象預報，17日各縣市試場都未達開放冷氣標準；另外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。