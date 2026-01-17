學測今登場別忘6大必帶 蔣萬安再送8字祝考生好運
115學年升大學學學科能力測驗今天登場，2考科分別為數學A、自然。台北市長蔣萬安上午在臉書提醒考生，出門前再次檢查6項必帶物品，應試有效證件正本、黑色2B軟心鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的原子筆、修正液（帶），以及直尺、量角器、三角板、圓規。他預祝大家「考的都會，會的都考」、「學測加油，你是最棒的！」
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
