學測首日考數A自然　應試直尺僅限刻度、數字

115學年學科能力測驗今天舉行第1天考試，考科為數學A、自然。考生務必攜帶有效證件正本，應考時使用的直尺只能有量測用的刻度和數字，不能有其他符號或圖形。

115學年學科能力測驗訂於1月17日至19日舉行，總計約12.1萬人報名，學測共有6考科，考生可自由選考，17日第1天考數學A、自然。

大學入學考試中心新聞稿指出，考生務必攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等其中之一），健保卡需有照片才是有效證件，學生證不論有無照片，都是無效證件。

具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能的物品（如手機、智慧型手錶、智慧型手環等）、計算機、 電子辭典等不可攜帶入座；考生進試場就座前，應確認鐘錶的鬧鈴功能均已關閉，放臨時置物區的手機應完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能）。

大考中心提到，考生如穿戴連帽衣服或使用耳塞，或因個人身體狀況、天氣寒冷而使用帽子、口罩、手套、圍巾、非電子式的傳統暖暖包等，須配合監試人員檢查，在身分查驗時，以不影響辨識面貌為原則。

考試開始鈴響起，即可開始作答，考生應於答題卷「確認後考生簽名」欄，以正楷簽全名；另外，大考中心也公布應考時不可使用的直尺樣例，除了廠牌標誌，僅可有量測用的刻度及數字，不能涉及符號或圓形、橢圓等各種圖形。