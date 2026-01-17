決戰理組！115升大學學測今登場 首日考數A、自然科

115學年升大學學學科能力測驗今天登場，今年總計約12.1萬人報考，將編配於全台35個考區、3536個試場應試，首日考數學Ａ與自然科，根據大考中心統計，今年數Ａ計約9.2萬人報考，選考人數百分比為76％；自然科歷來選考人數均最少，計8.1萬人，選考人數百分比為66％。

根據大考中心統計，歷來學測最大宗違規均為未攜帶應試有效證件正本共查驗。大考中心提醒考生，務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本，應試有效證件包含國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。有效證件「不包含」學生證，健保卡需要有照片才是應試有效證件。

考生如於身分查驗時間，未持應試有效證件正本供監試人員查驗，大考中心也說明，經監試人員查核並且確認是考生本人無誤者，仍會准予應試，但若未依簡章規定在當節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達考（分）區試務辦公室或試場，將送考試委員會審議並扣減該節成績。

另外，教育部也提醒考生，考試開始鈴響起，確認答題卷並簽全名，考試結束鈴響畢，則立即停止作答。手機、智慧型眼鏡、手錶、手環、耳機等穿戴式裝置禁止攜帶入座，手機則應完全關機，包含關閉鬧鈴、震動、提示音等，開啟飛航模式或設定為靜音均「非」完全關機。

有鑒於近日日夜溫差大，大考中心提醒，考依據考試簡章試場規定，考生應試時若穿戴連帽衣服，或使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷使用帽子、口罩、手套、圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且以不影響辨識面貌為原則。 115學年度學測今天登場，大考中心提醒考生記得帶應試有效證件正本供身分查驗。記者潘俊宏／攝影 115學年度學測今天登場，大考中心提醒考生記得帶應試有效證件正本供身分查驗。記者潘俊宏／攝影