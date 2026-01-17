決戰理組！115升大學學測今登場 首日考數A、自然科
115學年升大學學學科能力測驗今天登場，今年總計約12.1萬人報考，將編配於全台35個考區、3536個試場應試，首日考數學Ａ與自然科，根據大考中心統計，今年數Ａ計約9.2萬人報考，選考人數百分比為76％；自然科歷來選考人數均最少，計8.1萬人，選考人數百分比為66％。
根據大考中心統計，歷來學測最大宗違規均為未攜帶應試有效證件正本共查驗。大考中心提醒考生，務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本，應試有效證件包含國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。有效證件「不包含」學生證，健保卡需要有照片才是應試有效證件。
考生如於身分查驗時間，未持應試有效證件正本供監試人員查驗，大考中心也說明，經監試人員查核並且確認是考生本人無誤者，仍會准予應試，但若未依簡章規定在當節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達考（分）區試務辦公室或試場，將送考試委員會審議並扣減該節成績。
另外，教育部也提醒考生，考試開始鈴響起，確認答題卷並簽全名，考試結束鈴響畢，則立即停止作答。手機、智慧型眼鏡、手錶、手環、耳機等穿戴式裝置禁止攜帶入座，手機則應完全關機，包含關閉鬧鈴、震動、提示音等，開啟飛航模式或設定為靜音均「非」完全關機。
有鑒於近日日夜溫差大，大考中心提醒，考依據考試簡章試場規定，考生應試時若穿戴連帽衣服，或使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷使用帽子、口罩、手套、圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且以不影響辨識面貌為原則。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言