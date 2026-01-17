學測考生求救 蔡英文自曝高中成績倒數：一次的考試不會決定你的人生

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
前總統蔡英文。本報資料照片
前總統蔡英文。本報資料照片

今天學測登場，前總統蔡英文昨晚在Threads發文，指最近很多高中生留言求救，希望她幫忙救英文考試，「雖然我叫蔡英文，但我救不了你們的英文考試」。她向考生喊話，「其實你們早已做好準備，不需要我救。相信自己，明天學測加油」。

蔡英文近來在Threads相當活躍，常「海巡」與網友互動。她昨晚發文，這幾天，有好多高中生留言給她，「要救救他們的英文考試。雖然我叫蔡英文，但我救不了你們的英文考試。其實你們早已做好準備，不需要我救。相信自己，明天學測加油」。

她鼓勵考生，「更重要的是，一次的考試，只是決定你的學校，並不會決定你的人生。加油！全力以赴就是了」。

有網友留言喊她學姐，「中山的英文段考一直都是這個難度嗎 我也需要被拯救」。蔡英文回覆，「我高中成績也是倒數的」。

其他網友表示，「小英好溫暖」、「居然獲得總統祝福」、「從國中開始英文老師常常叫我們不可以做菜英文」、「可愛的要死，有沒有總統這麼親民」、「感謝蔡總統的鼓勵 ！我明天會帶著這份心意去考學測 相信英文可以考好」、「都要考試才想惡補絕對來不及，應該是平時就要有所準備，而且問總統是怎樣，怎麼不問自己班上的英文老師」、「前總統真的很活網，我好喜歡喔」。

115學測

