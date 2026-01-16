115學測明登場 大考中心：全台試場不開冷氣
115學年度學科能力測驗1月17日到19日登場，大考中心今天表示，依據氣象預報，17日各縣市試場都未達開放冷氣標準；另外，考生可戴手套等保暖衣物，但要配合監試人員檢查。
大考中心今天傍晚發布新聞稿指出，依據交通部中央氣象署最新天氣預報，明天考試時間內的任一時段，氣溫都未達攝氏28度以上，因此所有考分區都不開放冷氣。
大考中心提醒，部分縣市可能有短暫雨，考生可攜帶雨具備用，如果擔心天冷，可以適時調整衣物。
依簡章規定，天氣寒冷或考量個人身體狀況，可以穿戴連帽衣服、帽子、口罩、手套、圍巾、暖暖包等，但須配合監試人員檢查，以身分查驗時不影響辨識面貌為原則。
為避免考生不小心違規，大考中心在各試場張貼「試場規則重點提醒」，叮囑要攜帶應試有效證件正本、行動電話須完全關機（飛航模式、靜音不算完全關機）、考試開始鈴「響起」後要先在答題卷簽全名；考試結束鈴「響畢」後要立即停止作答。相關資訊可參考考試簡章。
