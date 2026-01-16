快訊

他想穿拖鞋過海關、搭飛機 空服員搖頭曝隱憂：千萬不要

房子被詐團賣了？多人突收「地籍異動簡訊通知」 竟是員林地政搞烏龍

115學測明登場 大考中心：全台試場不開冷氣

中央社／ 台北16日電
115學年度學科能力測驗1月17日到19日登場，大考中心今天表示，依據氣象預報，17日各縣市試場都未達開放冷氣標準。記者潘俊宏／攝影
115學年度學科能力測驗1月17日到19日登場，大考中心今天表示，依據氣象預報，17日各縣市試場都未達開放冷氣標準。記者潘俊宏／攝影

115學年度學科能力測驗1月17日到19日登場，大考中心今天表示，依據氣象預報，17日各縣市試場都未達開放冷氣標準；另外，考生可戴手套等保暖衣物，但要配合監試人員檢查。

大考中心今天傍晚發布新聞稿指出，依據交通部中央氣象署最新天氣預報，明天考試時間內的任一時段，氣溫都未達攝氏28度以上，因此所有考分區都不開放冷氣。

大考中心提醒，部分縣市可能有短暫雨，考生可攜帶雨具備用，如果擔心天冷，可以適時調整衣物。

依簡章規定，天氣寒冷或考量個人身體狀況，可以穿戴連帽衣服、帽子、口罩、手套、圍巾、暖暖包等，但須配合監試人員檢查，以身分查驗時不影響辨識面貌為原則。

為避免考生不小心違規，大考中心在各試場張貼「試場規則重點提醒」，叮囑要攜帶應試有效證件正本、行動電話須完全關機（飛航模式、靜音不算完全關機）、考試開始鈴「響起」後要先在答題卷簽全名；考試結束鈴「響畢」後要立即停止作答。相關資訊可參考考試簡章。

115學測 冷氣 氣象署

延伸閱讀

考生注意！下周冷空氣南下低溫探11度 明大學學測天氣曝光

學測明天登場 大考中心提醒考生攜帶應試有效證件正本供身分查驗

學測台大身心障礙試場145人應考 5人申請喚醒服務

從幼兒園開始補習…學測生英文「斷崖式下降」求助 網教秘訣：搭配情境

相關新聞

學測台大身心障礙試場145人應考 5人申請喚醒服務

115升大學學測將於明天起登場，今天依照往例，考前一天下午開放學生看考場。台大博雅教學館為今年北區身心障礙生考場，台大統...

115學測明登場 大考中心：全台試場不開冷氣

115學年度學科能力測驗1月17日到19日登場，大考中心今天表示，依據氣象預報，17日各縣市試場都未達開放冷氣標準；另外...

115學測台大特殊試場145人應試 申用電腦近10年最多

115學年度學科能力測驗將於17日到19日登場，今天下午開放查看試場。台灣大學特殊試場共有145人應試，其中申請使用一般...

115學測倒數一天！頂大生分享「當天複習」經驗 曝3階段心法：這點是大忌

明（17日）就是115學測了，最後一天其實讀不進太多東西，考生們難免焦慮緊張，一名清華大學生在Dcard分享自己的學測經驗，提供給學弟妹們參考。

5千萬筆大數據揭密 高中生選科大最愛實務就業、都會生活圈

大學學測將於周末登場，升學輔導平台根據過去一年5468萬筆GA4（Google Analytics）大數據分析，揭露科大...

考生注意！大學學測周六登場 16日下午2至4時開放看考場

115學年升大學學測將於周六起、1月17日至1月19日舉行，大考中心表示，日前已開放學生網路查詢應試號碼、考試地點等，並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。