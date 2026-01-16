學測明天登場 大考中心提醒考生攜帶應試有效證件正本供身分查驗

115 學年度學科能力測驗將於明天至19日登場，今天下午2點到4點開放考生看考場及座位。大考中心提醒，請考生明天記得攜帶應試有效證件正本供身分查驗。

許多試場教室可以看見象徵高分、金榜題名的「包粽」，也有跑馬燈預祝所有考生學測順利，考生則仔細查看自己的試場及座位。大考中心特別提醒，歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本供身分查驗，包括身分證、有照片的健保卡、汽機車駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證，但是不包含學生證。 115 學年度學測明天登場，今天下午2點到4點開放看考場，許多考生利用時間查看試場及座位。記者潘俊宏／攝影 115 學年度學測明天登場，今天下午2點到4點開放看考場，有些考場教室外掛著象徵高分的「包粽」。記者潘俊宏／攝影 115 學年度學測明天登場，今天下午2點到4點開放看考場，大考中心提醒考生記得帶應試有效證件正本供身分查驗。記者潘俊宏／攝影