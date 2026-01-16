學測明天登場 大考中心提醒考生攜帶應試有效證件正本供身分查驗
115 學年度學科能力測驗將於明天至19日登場，今天下午2點到4點開放考生看考場及座位。大考中心提醒，請考生明天記得攜帶應試有效證件正本供身分查驗。
許多試場教室可以看見象徵高分、金榜題名的「包粽」，也有跑馬燈預祝所有考生學測順利，考生則仔細查看自己的試場及座位。大考中心特別提醒，歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本供身分查驗，包括身分證、有照片的健保卡、汽機車駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證，但是不包含學生證。
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言