快訊

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

氣氛微妙？藍營台中市長「姐弟之爭」協調沒結果 基層壓力快達臨界點

學測明天登場 大考中心提醒考生攜帶應試有效證件正本供身分查驗

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
115 學年度學測明天登場，今天下午2點到4點開放看考場，大考中心提醒考生記得帶應試有效證件正本供身分查驗。記者潘俊宏／攝影
115 學年度學測明天登場，今天下午2點到4點開放看考場，大考中心提醒考生記得帶應試有效證件正本供身分查驗。記者潘俊宏／攝影

115 學年度學科能力測驗將於明天至19日登場，今天下午2點到4點開放考生看考場及座位。大考中心提醒，請考生明天記得攜帶應試有效證件正本供身分查驗。

許多試場教室可以看見象徵高分、金榜題名的「包粽」，也有跑馬燈預祝所有考生學測順利，考生則仔細查看自己的試場及座位。大考中心特別提醒，歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本供身分查驗，包括身分證、有照片的健保卡、汽機車駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證，但是不包含學生證。

115 學年度學測明天登場，今天下午2點到4點開放看考場，許多考生利用時間查看試場及座位。記者潘俊宏／攝影
115 學年度學測明天登場，今天下午2點到4點開放看考場，許多考生利用時間查看試場及座位。記者潘俊宏／攝影
115 學年度學測明天登場，今天下午2點到4點開放看考場，有些考場教室外掛著象徵高分的「包粽」。記者潘俊宏／攝影
115 學年度學測明天登場，今天下午2點到4點開放看考場，有些考場教室外掛著象徵高分的「包粽」。記者潘俊宏／攝影
115 學年度學測明天登場，今天下午2點到4點開放看考場，大考中心提醒考生記得帶應試有效證件正本供身分查驗。記者潘俊宏／攝影
115 學年度學測明天登場，今天下午2點到4點開放看考場，大考中心提醒考生記得帶應試有效證件正本供身分查驗。記者潘俊宏／攝影

115學測

延伸閱讀

學測台大身心障礙試場145人應考 5人申請喚醒服務

證件對中「2026」！ 高雄「最美高空涮涮鍋」限時優惠 「最低7折」爽吃波士頓龍蝦+肉肉山

從幼兒園開始補習…學測生英文「斷崖式下降」求助 網教秘訣：搭配情境

115學測倒數一天！頂大生分享「當天複習」經驗 曝3階段心法：這點是大忌

相關新聞

學測台大身心障礙試場145人應考 5人申請喚醒服務

115升大學學測將於明天起登場，今天依照往例，考前一天下午開放學生看考場。台大博雅教學館為今年北區身心障礙生考場，台大統...

115學測台大特殊試場145人應試 申用電腦近10年最多

115學年度學科能力測驗將於17日到19日登場，今天下午開放查看試場。台灣大學特殊試場共有145人應試，其中申請使用一般...

115學測倒數一天！頂大生分享「當天複習」經驗 曝3階段心法：這點是大忌

明（17日）就是115學測了，最後一天其實讀不進太多東西，考生們難免焦慮緊張，一名清華大學生在Dcard分享自己的學測經驗，提供給學弟妹們參考。

5千萬筆大數據揭密 高中生選科大最愛實務就業、都會生活圈

大學學測將於周末登場，升學輔導平台根據過去一年5468萬筆GA4（Google Analytics）大數據分析，揭露科大...

考生注意！大學學測周六登場 16日下午2至4時開放看考場

115學年升大學學測將於周六起、1月17日至1月19日舉行，大考中心表示，日前已開放學生網路查詢應試號碼、考試地點等，並...

大學學測後天登場 新北開放部分考場周邊紅線臨停方便家長接送

115年大學學測將於1月17日至19日舉行3天，新北市共計有11所考場，新北市交通局表示，為方便考生搭乘大眾運輸到考場，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。