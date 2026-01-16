115學測台大特殊試場145人應試 申用電腦近10年最多
115學年度學科能力測驗將於17日到19日登場，今天下午開放查看試場。台灣大學特殊試場共有145人應試，其中申請使用一般、盲用電腦人數是近10年最多的一次。
各考分區（學校）今天下午2時到4時開放查看試場（教室），台大特殊試場為服務身障、重大傷病考生，提供更彈性的時間讓考生、家長查看，仔細確認各種設備、輔具都安排妥當。
台大試場試務主持人戴玉敏表示，今年台大特殊試場有145人，較去年（114學年度）學測的134人有所成長，其中以學習障礙46人最多，其次是自閉症45人、情緒行為障礙11人。
戴玉敏表示，今年有50人申請使用一般電腦應試，24人使用盲用電腦，是近10年人數最多的一次。她表示，考生權益越來越受重視，考場服務和設備，都須提出證明申請，經大考中心開會核准後，才會開放使用。
另外，今年台大特殊試場有113人申請延長考試時間30分鐘，有5人有喚醒服務（嗜睡症、猝睡症等情況），9名考生使用語音播放器。
由於特殊考生人數眾多，台大今年除博雅館外，也安排普通教學館作為試場，其中有6間是單人試場，讓考生在單獨1間教室中應考，避免互相干擾。
戴玉敏也提醒考生，考試當天一定要攜帶應試有效證件（身分證、有照片健保卡等），行動電話一定要完全關機，考試鈴聲響起後，記得在答題卷上簽全名。
如果使用盲用電腦或一般電腦，每節考試結束前，都須將作答檔案存檔於隨身碟（含正本、備份），監試人員也會持小卡提醒。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言