115學測台大特殊試場145人應試 申用電腦近10年最多

中央社／ 台北16日電
115學年度學科能力測驗將於17日到19日登場，16日下午開放查看試場，台灣大學特殊試場共有145人應試，其中有6人使用單人試場（圖）。圖／中央社
115學年度學科能力測驗將於17日到19日登場，今天下午開放查看試場。台灣大學特殊試場共有145人應試，其中申請使用一般、盲用電腦人數是近10年最多的一次。

各考分區（學校）今天下午2時到4時開放查看試場（教室），台大特殊試場為服務身障、重大傷病考生，提供更彈性的時間讓考生、家長查看，仔細確認各種設備、輔具都安排妥當。

台大試場試務主持人戴玉敏表示，今年台大特殊試場有145人，較去年（114學年度）學測的134人有所成長，其中以學習障礙46人最多，其次是自閉症45人、情緒行為障礙11人。

戴玉敏表示，今年有50人申請使用一般電腦應試，24人使用盲用電腦，是近10年人數最多的一次。她表示，考生權益越來越受重視，考場服務和設備，都須提出證明申請，經大考中心開會核准後，才會開放使用。

另外，今年台大特殊試場有113人申請延長考試時間30分鐘，有5人有喚醒服務（嗜睡症、猝睡症等情況），9名考生使用語音播放器。

由於特殊考生人數眾多，台大今年除博雅館外，也安排普通教學館作為試場，其中有6間是單人試場，讓考生在單獨1間教室中應考，避免互相干擾。

戴玉敏也提醒考生，考試當天一定要攜帶應試有效證件（身分證、有照片健保卡等），行動電話一定要完全關機，考試鈴聲響起後，記得在答題卷上簽全名。

如果使用盲用電腦或一般電腦，每節考試結束前，都須將作答檔案存檔於隨身碟（含正本、備份），監試人員也會持小卡提醒。

115學年度學科能力測驗即將登場，16日下午開放查看試場。台灣大學特殊試場共有145人應試，提供盲用電腦、語音播放器等多種特殊應考服務。圖為台大人員示範相關器材。圖／中央社
115學年度學科能力測驗16日下午開放查看試場，台灣大學特殊試場共有145人應試，校方特別提供服務車，方便行動不便的考生進出。圖／中央社
