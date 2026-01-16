115學測倒數一天！頂大生分享「當天複習」經驗 曝3階段心法：這點是大忌

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
考生示意圖。圖／聯合報系資料照片
明（17日）就是115學測了，最後一天其實讀不進太多東西，考生們難免焦慮緊張，一名清華大學生在Dcard分享自己的學測經驗，提供給學弟妹們參考。

原PO建議，早餐清淡一點，不要吃太飽，以免腸胃不適。至於複習方法，原PO數學和自然都是當天帶一本自己錯最多的題本，隨機翻看，數學看到錯題就重算一次，如果遇到不會算的，在考試時就知道可以快速跳過、不浪費時間，「這是好事」。這算是一種心態調整，原PO不建議太早做這件事，以免太早放棄。

英文則是帶單字書簡單複習，「可以考慮看一下自己不太熟悉的單字」，並建議英文作文以外的題目要在45~50分鐘內寫完。

原PO認為，考前最重要的是「抱持希望」，戰友的互相支持也很有力量，如果真的讀不下書，可以在允許的時間內好好放鬆，再回來繼續；考試當下原PO建議用「加分心態」，每做完一道題目都先當作答對，計算自己的加分，藉此減輕心慌的感覺。

原PO呼籲考完試就不要再去想考題，避免陷入負面情緒，除了基本的不聽、不看、不討論外，非常需要轉移注意力，原PO的方法是去想午餐要吃什麼，或是看漫畫、玩手遊等。另外最忌諱的就是考完立刻看補習班解題，原PO認為，考完後先整理好情緒，再看解題、算成績，比較能冷靜規劃志願。

