學測17到19日登場 16日下午2時開放看考場
115學年度學科能力測驗將於1月17日到19日登場，今天下午2時到4時，全台同步開放查看試場及座位，建議考生親自走一趟，熟悉交通路線、穩定應考心情，並留意應試規則。
大學入學考試中心於今天下午2時到4時開放各考分區（學校）查看試場，考生須在規定時間內前往，其餘時間不開放。如果有申請身心障礙、重大傷病應考服務，則建議先聯絡所屬考區，確認輔具等服務事項。
看考場的重點是實際走一趟交通路線，抵達學校門口後，配合試場平面圖找到教室位置，提前一天熟悉環境，有助於穩定應試心情，也可避免考試當天迷路慌張。
大考中心也提醒考生，把握最後機會複習一下試場規則，歷年違規最大宗是未攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片的健保卡、駕照、身心障礙證明、護照、居留證），學生證和沒照片的健保卡，都不算是有效證件。
大考中心表示，考試當天如果沒有帶有效證件，監試人員仍會准許應試，但須在當節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達試務辦公室或試場，否則會被扣減成績。
大考中心提醒，考試期間日夜溫差大，考生如果要穿戴連帽衣服、使用耳塞、口罩、手套、圍巾等，須配合監試人員檢查，且以查驗時不影響辨識面貌為原則。
考生如果有發燒或呼吸道症狀，建議全程戴口罩，若持續咳嗽、擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答，可能會調整到備用試場應試。
