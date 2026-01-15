5千萬筆大數據揭密 高中生選科大最愛實務就業、都會生活圈

大學學測將於周末登場，升學輔導平台根據過去一年5468萬筆GA4（Google Analytics）大數據分析，揭露科大升學趨勢。發現高中生選系，以「務實就業」與「都會生活圈」為關注重點；2026年前200大熱門科系中，科大席次從17名擴張至30名，成長率達76%。

升學輔導平台大學問統計，2026年進入科大前50強的系所，總排名較去年平均上升145位；而所有前進綜合榜單前200強的科大系所，名次平均上升也達100位，顯示在看重就業前景的趨勢下，高中生對於具備產學連結與證照保障的科大，認同感逐步提升。

統計也發現，具備都會產業聚落優勢的國立科大頗受學生青睞，台科大電機工程系由365名飆升至第95名；北科大電機工程系則由617名躍升456名，挺進至第161名；北商大與台中科大則展現商務和設計的實力，北商大企業管理系大幅上升273名至第194名，中科大多媒體設計系排名進步至第61名。

另外，統計也指出，在學生選校不選系的傾向下，具備國考保障和都會區資源的科大也備受矚目，藥學雙雄之一嘉南藥理大學藥學系奪冠，首次科大排名領先全國各大學；大仁科大藥學系挺進至第27名；國立屏東科技大學獸醫學系穩居第20名。

都會醫事特色學校科系，如長庚科大護理系提升至第42名，弘光科大結合都會與醫護專業，物理治療系高居第147名，護理系從541名晉升為245名。

大學問網站執行長魏佳卉表示，當前升學板塊正向「都會實務圈」移動，無論是電資、醫護還是設計商管，能提供豐富都會實習資源與明確證照路徑的校系，成為今年升學市場的領頭羊。