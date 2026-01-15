5千萬筆大數據揭密 高中生選科大最愛實務就業、都會生活圈
大學學測將於周末登場，升學輔導平台根據過去一年5468萬筆GA4（Google Analytics）大數據分析，揭露科大升學趨勢。發現高中生選系，以「務實就業」與「都會生活圈」為關注重點；2026年前200大熱門科系中，科大席次從17名擴張至30名，成長率達76%。
升學輔導平台大學問統計，2026年進入科大前50強的系所，總排名較去年平均上升145位；而所有前進綜合榜單前200強的科大系所，名次平均上升也達100位，顯示在看重就業前景的趨勢下，高中生對於具備產學連結與證照保障的科大，認同感逐步提升。
統計也發現，具備都會產業聚落優勢的國立科大頗受學生青睞，台科大電機工程系由365名飆升至第95名；北科大電機工程系則由617名躍升456名，挺進至第161名；北商大與台中科大則展現商務和設計的實力，北商大企業管理系大幅上升273名至第194名，中科大多媒體設計系排名進步至第61名。
另外，統計也指出，在學生選校不選系的傾向下，具備國考保障和都會區資源的科大也備受矚目，藥學雙雄之一嘉南藥理大學藥學系奪冠，首次科大排名領先全國各大學；大仁科大藥學系挺進至第27名；國立屏東科技大學獸醫學系穩居第20名。
都會醫事特色學校科系，如長庚科大護理系提升至第42名，弘光科大結合都會與醫護專業，物理治療系高居第147名，護理系從541名晉升為245名。
大學問網站執行長魏佳卉表示，當前升學板塊正向「都會實務圈」移動，無論是電資、醫護還是設計商管，能提供豐富都會實習資源與明確證照路徑的校系，成為今年升學市場的領頭羊。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言