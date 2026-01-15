快訊

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

聽新聞
0:00 / 0:00

考生注意！大學學測周六登場 明天下午2至4時開放看考場

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115學年升大學學測將於周六起1月17日至1月19日舉行。記者許正宏／攝影
115學年升大學學測將於周六起1月17日至1月19日舉行。記者許正宏／攝影

115學年升大學學測將於周六起、1月17日至1月19日舉行，大考中心表示，日前已開放學生網路查詢應試號碼、考試地點等，並公布試場分配表。明天1月16日考前一天，依照往例於下午2至4時開放查看考場，提醒考生，無論考生實際應考日程，如需要查看試場及座位，需於規定時間內前往，其餘時間不開放。

大考中心表示，各考試地點「試場平面圖」，可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）「學科能力測驗」專區「考試訊息」公告試場分配表頁面，點選分區試場配置圖。此外，申請身心障礙及重大傷病考生應考服務通過審查的考生，務必在考試之前主動聯絡所屬考區，以便確認應試試場、輔具及其他相關服務事項。

根據大考中心統計，歷來學測最大宗違規均為未攜帶應試有效證件正本共查驗。大考中心提醒考生，務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本，應試有效證件包含國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。有效證件「不包含」學生證，健保卡需要有照片才是應試有效證件。

考生如於身分查驗時間，未持應試有效證件正本供監試人員查驗，大考中心也說明，經監試人員查核並且確認是考生本人無誤者，仍會准予應試，但若未依簡章規定在當節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達考（分）區試務辦公室或試場，將送考試委員會審議並扣減該節成績。

有鑒於近日日夜溫差大，大考中心提醒，考生多留意天氣狀況及適時調整衣物，注意保暖。依據考試簡章試場規定，考生應試時若穿戴連帽衣服，或使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷使用帽子、口罩、手套、圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且以不影響辨識面貌為原則。

115學測

延伸閱讀

政大推「鮮修」數位課程 23門大學課程開放高中生提前選讀

大學學測後天登場 新北開放部分考場周邊紅線臨停方便家長接送

新北11處考場免費發放包種茶包 學測應援考生「鐵定包中」

學測17日登場！考前必看「玄學清單」 2天穿搭不一樣、進考場也有講究

相關新聞

學測17日登場！考前必看「玄學清單」 2天穿搭不一樣、進考場也有講究

115年大學學測週末登場，考生進入最後衝刺階段，除了複習進度與作息調整，民俗專家楊鵬淵日前也在臉書提供一系列「學測玄學指南」，從考試穿搭、居家佈置到進考場的小細節都有對應說法，希望在關鍵時刻替考運加分

考生注意！大學學測周六登場 明天下午2至4時開放看考場

115學年升大學學測將於周六起、1月17日至1月19日舉行，大考中心表示，日前已開放學生網路查詢應試號碼、考試地點等，並...

大學學測後天登場 新北開放部分考場周邊紅線臨停方便家長接送

115年大學學測將於1月17日至19日舉行3天，新北市共計有11所考場，新北市交通局表示，為方便考生搭乘大眾運輸到考場，...

新北11處考場免費發放包種茶包 學測應援考生「鐵定包中」

115學年度學科能力測驗將於1月17至19日登場，新北市農業局以在地好茶為學子祈福加持，準備限定款「鐵定包中」包種茶包，...

115學測整理包／倒數衝刺！注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看

2026年1月17（六）、18（日）、19（一）日共三天將舉行115學年學測，考試科目包括國文、英文、數學 A、數學 B、社會、自然共6科、7節次。115學年學測迎來新規定，禁止攜帶…

115學測社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加

大學學科能力測驗將於1月17至19日登場，高中社會科老師提醒，圖表題是出題重點，整理因果關係、概念相關以應付手寫題。時事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。