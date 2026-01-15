考生注意！大學學測周六登場 明天下午2至4時開放看考場

115學年升大學學測將於周六起、1月17日至1月19日舉行，大考中心表示，日前已開放學生網路查詢應試號碼、考試地點等，並公布試場分配表。明天1月16日考前一天，依照往例於下午2至4時開放查看考場，提醒考生，無論考生實際應考日程，如需要查看試場及座位，需於規定時間內前往，其餘時間不開放。

大考中心表示，各考試地點「試場平面圖」，可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）「學科能力測驗」專區「考試訊息」公告試場分配表頁面，點選分區試場配置圖。此外，申請身心障礙及重大傷病考生應考服務通過審查的考生，務必在考試之前主動聯絡所屬考區，以便確認應試試場、輔具及其他相關服務事項。

根據大考中心統計，歷來學測最大宗違規均為未攜帶應試有效證件正本共查驗。大考中心提醒考生，務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本，應試有效證件包含國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。有效證件「不包含」學生證，健保卡需要有照片才是應試有效證件。

考生如於身分查驗時間，未持應試有效證件正本供監試人員查驗，大考中心也說明，經監試人員查核並且確認是考生本人無誤者，仍會准予應試，但若未依簡章規定在當節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達考（分）區試務辦公室或試場，將送考試委員會審議並扣減該節成績。

有鑒於近日日夜溫差大，大考中心提醒，考生多留意天氣狀況及適時調整衣物，注意保暖。依據考試簡章試場規定，考生應試時若穿戴連帽衣服，或使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷使用帽子、口罩、手套、圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且以不影響辨識面貌為原則。