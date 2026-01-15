大學學測後天登場 新北開放部分考場周邊紅線臨停方便家長接送

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
中和區錦和高中前錦和路段在大學學測期間路邊紅線開放家長臨停。圖／新北交通局提供
中和區錦和高中前錦和路段在大學學測期間路邊紅線開放家長臨停。圖／新北交通局提供

115年大學學測將於1月17日至19日舉行3天，新北市共計有11所考場，新北市交通局表示，為方便考生搭乘大眾運輸到考場，新北市已請公車業者加密發車班次，此外，新莊高中等7所考場周邊紅線將開放考生家長臨停接送。

交通局專門委員林昭賢表示，經會同警察局評估考場周邊道路交通狀況，新店高中、新莊高中、丹鳳高中、新北高中、三民高中、永平高中、錦和高中等7所考場周邊部分紅線在考試日從上午7時至下午3時30分止，18日至下午5時30分止供家長臨停接送。

此外，部分人行道則開放機慢車停放，以斜向停放一列為限，並保持1.8公尺以上人行空間，也提醒在路口10公尺內、公車站、消防栓及有妨礙他人、車通行等地點仍禁止停車。

交通局說明，考場周邊部分紅線開放臨停及人行道機慢車停車區域分別為新店區新店高中前的中央路；新莊區新莊高中前的中平路、丹鳳高中前的龍安路；三重區新北高中前的三信路；蘆洲區三民高中前的復興路；永和區永平高中前的仁愛路及永平路；中和區錦和高中前錦和路的等上述部分路段。

交通局表示，上述各考場均臨近捷運站或公車站， 建議考生善加利用大眾運輸前往考場。警方屆時也將加強取締違規，維護考場周邊交通安全與秩序。

