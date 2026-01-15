快訊

新北11處考場免費發放包種茶包 學測應援考生「鐵定包中」

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
115學年度學科能力測驗將於1月17至19日登場，新北市農業局以在地好茶為學子祈福加持，準備限定款「鐵定包中」包種茶包。圖／新北市農業局提供
115學年度學科能力測驗將於1月17至19日登場，新北市農業局以在地好茶為學子祈福加持，準備限定款「鐵定包中」包種茶包，即日起可憑准考證至新北市農會文山茶推廣中心免費索取，考試期間於新北各考場考生休息區亦可免費索取，預祝考生「包中」理想校系。

農業局表示，為幫考生祈福，即日起免費提供「鐵定包中」包種茶包，凡持准考證即可至新北市農會文山茶推廣中心索取，考試期間亦可於新北11處考場考生休息區限量領取。冬日品飲包種茶不僅暖身又醒腦，同時取「包種」茶寓意「包準考中」，為考生帶來順利錄取理想校系的好彩頭。

新北市農會文山茶共同產銷推廣中心主任翁啟二表示，包種茶諧音「包中」，象徵應試順利、金榜題名，包種茶不僅是考生必備，也推薦贈送給身邊面臨求職或創業考驗的親友，傳遞順利成功的祝福，邀請大家一起喝包種茶，品茶香、增加好運及創造好成績。

新北農業局長諶錫輝表示，新北為全國最多冠軍製茶師的縣市，精湛製茶技術讓新北好茶屢屢斬獲國際大獎，期勉考生與新北包種茶一同包中金榜。農曆新年即將到來，也歡迎民眾支持在地優質農產，品味包種茶幽雅撲鼻的鮮味與花香。

115學測

