學測17日登場！考前必看「玄學清單」 2天穿搭不一樣、進考場也有講究

聯合新聞網／ 綜合報導
不少考生考前會到廟中祈求考運大開、狀態滿分。圖／ChatGPT生成
115年大學學測週末登場，考生進入最後衝刺階段，除了複習進度與作息調整，民俗專家楊鵬淵日前也在臉書提供一系列「學測玄學指南」，從考試穿搭、居家佈置到進考場的小細節都有對應說法，希望在關鍵時刻替考運加分。

考試日穿搭

學測第一天（17日）想維持考運、穩定發揮實力，建議穿木頭色或綠色系；若準備不足、想走猜題黑馬路線，可選穿紅色。

學測第二、三天(18日、19日）想維持考運與正常表現者可穿紅色系；若期待臨場爆發，則建議穿土色、黃色系。

考前居家與書桌佈置

楊鵬淵指出，考前讓客廳燈光維持不滅，象徵文昌運不中斷。文昌愛乾淨，考生書桌應保持整齊，若有文昌筆，可放在桌面左上角、筆尖朝外，其餘文具好好收至鉛筆盒中勿雜亂，若沒有文昌筆，也可以藍黑色筆替代。

飲食、拜拜要注意

考前若曾至文昌廟祈福、讓准考證過香火，回家後可將准考證放置於家中正西方位置（今年文昌位），供品則以「生的蔬菜」為主，如芹菜、蘿蔔、蔥、竹筍、蒜頭等，拜後煮熟給考生食用，可增添考運。需注意避免供奉雞蛋與烏龍茶，考生考前也建議避免吃牛肉。

考試當天進考場小儀式

楊鵬淵表示，古人認為身體左半邊可吸收陽氣，青龍位也代表學運與貴人運，故進入校園與教室時可讓左腳先踏入、左側身體先進。另「折桂」據說象徵金榜題名，考試容易緊張者，可隨身攜帶桂花葉或桂花枝，若特別容易焦慮，進考場前也可在手心寫下三個「人」字及心中第一志願，再將其吞下，作為安定心神、提升運氣的方式。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

115學測 考運 書桌

