學測地科神救援！大神口訣「地震就像拉屎」 考生：知識侵入大腦了

隨著學測逼近，全台考生正如火如荼地進行最後衝刺。就在大家被地科搞得暈頭轉向之際，「台灣地震速報APP」近日在Threads（脆）上的一則貼文，意外成為複習焦點。這篇貼文沒有艱澀的公式，只有一句簡短卻「味道濃厚」的神譬喻，瞬間解決了無數考生對地震波的記憶障礙。

「台灣地震速報APP」在文中寫道「地震就像拉屎一樣，先放P、再拉S」，這短短幾個字秒成超有力的口訣，比喻雖然粗俗，卻精準抓住了縱波與橫波的傳遞順序與特性。

其精妙之處在於完美的諧音雙關與科學對應：地震發生時，速度最快、最先抵達地表的P波，諧音正好對應「屁（P）」，通常伴隨著地鳴聲，就像放屁是拉肚子的前兆，是一種警示；而緊隨其後、速度較慢但破壞力極強的S波，則對應了「Shit（屎）」，一旦抵達，有可能造成嚴重的搖晃。

許多考生看完紛紛回應，「知識用一種卑鄙的方式侵入我的大腦了」、「為什麼沒早點發出來，我都會搞混」、「之前想跟朋友說還熊熊（台語指突然）想不起是什麼波，現在聞一下就知道了」，更有人笑讚「好有用的廢文」、「臥草謝謝你」。

還有人說「你是不是沒見過一起出來的」，「台灣地震速報APP」則回應是「直下型極淺層地震」，其他網友也表示P波與S波幾乎同時出現，可能代表距離震央很近。

此外，去年有人發問「之前做出地震APP的高中生後來怎麼樣了嗎？」，釣出當年成名的兩位地震APP高中生，一位是畢業於康橋高中的林子祐，另一位則是畢業於復旦高中的林睿。「台灣地震速報APP」親自解答，他是林子祐本人，在APP出名前已經申請完大學，錄取了2所國外學校，最終選擇華盛頓大學。創立DPIP防災APP的林睿也回應「我現在在中央大學地科學系念書」。