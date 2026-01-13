學測地科神救援！大神口訣「地震就像拉屎」 考生：知識侵入大腦了
隨著學測逼近，全台考生正如火如荼地進行最後衝刺。就在大家被地科搞得暈頭轉向之際，「台灣地震速報APP」近日在Threads（脆）上的一則貼文，意外成為複習焦點。這篇貼文沒有艱澀的公式，只有一句簡短卻「味道濃厚」的神譬喻，瞬間解決了無數考生對地震波的記憶障礙。
「台灣地震速報APP」在文中寫道「地震就像拉屎一樣，先放P、再拉S」，這短短幾個字秒成超有力的口訣，比喻雖然粗俗，卻精準抓住了縱波與橫波的傳遞順序與特性。
其精妙之處在於完美的諧音雙關與科學對應：地震發生時，速度最快、最先抵達地表的P波，諧音正好對應「屁（P）」，通常伴隨著地鳴聲，就像放屁是拉肚子的前兆，是一種警示；而緊隨其後、速度較慢但破壞力極強的S波，則對應了「Shit（屎）」，一旦抵達，有可能造成嚴重的搖晃。
許多考生看完紛紛回應，「知識用一種卑鄙的方式侵入我的大腦了」、「為什麼沒早點發出來，我都會搞混」、「之前想跟朋友說還熊熊（台語指突然）想不起是什麼波，現在聞一下就知道了」，更有人笑讚「好有用的廢文」、「臥草謝謝你」。
還有人說「你是不是沒見過一起出來的」，「台灣地震速報APP」則回應是「直下型極淺層地震」，其他網友也表示P波與S波幾乎同時出現，可能代表距離震央很近。
此外，去年有人發問「之前做出地震APP的高中生後來怎麼樣了嗎？」，釣出當年成名的兩位地震APP高中生，一位是畢業於康橋高中的林子祐，另一位則是畢業於復旦高中的林睿。「台灣地震速報APP」親自解答，他是林子祐本人，在APP出名前已經申請完大學，錄取了2所國外學校，最終選擇華盛頓大學。創立DPIP防災APP的林睿也回應「我現在在中央大學地科學系念書」。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言