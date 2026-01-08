聽新聞
學測衝刺／社會科留意時事 合科題比率大增

聯合報／ 記者馮靖惠／台北報導
115學年大學學科能力測驗將於1月17至19日登場。示意圖。圖／聯合報系資料照片
115學年大學學科能力測驗將於1月17至19日登場。示意圖。圖／聯合報系資料照片

學測最後倒數，高中社會科老師提醒，圖表題是出題重點，川普關稅衝擊，也就是美國外交與關稅政策，生成式ＡＩ產生的著作權歸屬（法律）與對就業市場衝擊（經濟）等可能入時事題。合科命題比率大幅增加，建議考生考前勤寫近年的考古題，熟悉題型鋪陳方式。

地理補教老師李威立表示，地理學測必考高一通論地理氣候、地形、產業等，近年來地圖、ＧＩＳ比重仍多，高二區域地理東北亞考題比率也不低。考生務必把課程提過的圖表看懂，能解釋其中意義，區域地理部分須注意和時事的搭配。

員林高中歷史科教師王偲宇表示，歷史科常考重點包括台灣各時期的貿易發展、中日朝三國的人群移動、伊斯蘭教與基督教及其各時期政權發展、地理大發現與工業革命、兩次大戰與冷戰的相關內容。時事題注意美國關稅衝擊、俄烏戰爭、以哈戰爭等。

北市建國中學公民教師張菀真說，社會科合科命題比率大幅增加，近三年常出現的概念與主題，包括公民權、性別平等、勞動、原住民族、民主治理等。若遇有統計數據或圖表資料，謹記有幾分證據說幾分話。

時事題預測，補教公民教師羅文舉例，生成式ＡＩ產生的著作權歸屬與對就業衝擊、印太戰略與國際組織的功能，區域經貿組織的准入問題或是能源轉型下的人權議題等都可留意。他提醒，讀題時圈出應、得、絕對、相對，通常是誘答選項所在，混合題圖表數據，先看趨勢，再看極端值。（系列完）

學測衝刺／社會科留意時事 合科題比率大增

