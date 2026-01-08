替學測考生加持打氣 台北孔廟祭氣泡水、花生…還有這一物

大學學測將1月17日至19日舉行，台北孔廟1月10日上午9時30分至12時，舉辦「登科及第‧考生祈福」學測專場，為即將上場的學生注入祝福與力量，有「氣泡水」專區，還可獲得學測專屬考生祈福禮，包括花生、智慧糕、「登科及第」祝福吊飾及文具。

北市民政局指出，參加祈福只須憑今年度學測考生之學生證或影本，須有114年註冊章，祈福禮內容包含台北孔廟與大同區百年餅舖「李亭香」合作推出象徵「好事花生」的「學好孔孟智慧糕」，以及文青風提袋搭配皮質「登科及第」祝福吊飾、考試文具組與論語書籤尺。

考生祈福儀式流程莊重，憑學生證於儀門下服務台報到，領取禮品後填寫祝禱卡，依場次順序，由祭孔禮生帶領進行祈福儀式。儀式由鐘鼓齊鳴揭開序幕，考生在禮生引領下進入大成殿誠心祝禱，並由禮生將填寫完成的祝禱卡投入祈福箱，將心中願望化為文字，傳達給至聖先師孔子。

民政局指出，這次活動特別與「泰山強氣泡水」合作，設置考生打氣專區。以「考運強氣加持」為核心概念，陪伴考生在重要考試時刻進入最強應試狀態，活動當天憑准考證或相關報考證明，即可兌換「泰山強氣泡水」1瓶，透過5GV超強氣量帶來的清爽暢快氣泡感。

民政局表示，打氣專區可為考生注入強勢考運、提振精神，現場提供獨家限量祈福卡，讓考生寫下心願，祈求考試順利、夢想成真。現場與泰山強氣泡水合照，並上傳至個人 Facebook、Instagram 或 Threads，就可再獲得一份考生專屬小禮物，為考試增添信心與好兆頭。更多活動詳情，歡迎上「台北孔廟」官方粉絲團查詢，或電洽（02）2592-3934 分機13林小姐。 台北孔廟替學測考生提供祈福禮氣泡水。圖／台北孔廟提供