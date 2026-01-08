快訊

大陸祭出施壓手段 賴清德：對被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲

名人優先？星宇商務艙旅客遇Lulu、陳漢典如廁遭阻 空服員親解規則

陳其邁也宣布了！115學年度公立國中小營養午餐免費 18萬學生受惠

學測1月17日登場12.1萬人報名 6大應考提醒一次看

中央社／ 記者許秩維台北8日電
學測生示意圖。圖／AI生成
學測生示意圖。圖／AI生成

115學年學科能力測驗訂於1月17日至19日舉行，12.1萬人報名，大考中心整理6大應考提醒，包括應試須帶有效證件正本、手機完全關機、不可使用的直尺樣例等，請考生留意。

大學入學考試中心將於1月17日至19日舉辦115學年學科能力測驗，報名人數總計約12.1萬人；學測第1天考數學A、自然，第2天考英文、國綜、國寫，第3天考數學B、社會。

大考中心整理6大應考提醒，包括「一定要帶應試有效證件正本」（如身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等之一）、「行動電話完全關機」、「考試開始鈴響起，答題卷簽全名」、「考試結束鈴聲響畢，應立即停止作答動作」。

另外，應考提醒還列出禁止攜帶入座具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能的常見物品樣例，如行動電話、智慧型手錶或手環類、耳機類等；另外，也列出常見不可使用的直尺樣例，包括涉及符號或各種圖形的各種直尺，提醒考生留意。

大考中心提到，依違規處理辦法規定，學測考生未於答題卷簽全名、未帶應試有效證件正本、未於考試結束鈴聲響畢立即停止作答者，將扣減該節成績1級分；行動電話未完全關機或攜帶禁止入座的物品者，將視情節輕重處置。

115學測

延伸閱讀

持續更新／115學測倒數衝刺！台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看

115學測台大醫參採社會…考生「堅持不讀」母焦慮：三類還有哪些系？

115學測12.1萬人報考 大考中心今開放查詢應考資訊、試場分配表

學測生家長看過來！陪吃陪玩緩解考生壓力 千萬別犯一大忌

相關新聞

115學測社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加

大學學科能力測驗將於1月17至19日登場，高中社會科老師提醒，圖表題是出題重點，整理因果關係、概念相關以應付手寫題。時事...

學測1月17日登場12.1萬人報名 6大應考提醒一次看

115學年學科能力測驗訂於1月17日至19日舉行，12.1萬人報名，大考中心整理6大應考提醒，包括應試須帶有效證件正本、...

持續更新／115學測倒數衝刺！台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看

明（2026）年1月17（六）、18（日）、19（一）日共三天將舉行115學年學測，考試科目包括國文、英文、數學 A、數學 B、社會、自然共6科、7節次。115學年學測迎來新規定，禁止攜帶…

學測衝刺／自然科 時事結合科學奪分關鍵

學測進入最後倒數，物理名師提醒，自然科近年命題緊扣閱讀理解、模型建構，考生應熟練基本觀念。此外，時事結合科學觀念更是奪分...

115學測自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

大學學科能力測驗將於1月17至19日登場，首日下午考自然科。針對自然考科，物理名師提醒，近年命題緊扣「閱讀理解」與「模型...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。