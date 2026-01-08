學測1月17日登場12.1萬人報名 6大應考提醒一次看

115學年學科能力測驗訂於1月17日至19日舉行，12.1萬人報名，大考中心整理6大應考提醒，包括應試須帶有效證件正本、手機完全關機、不可使用的直尺樣例等，請考生留意。

大學入學考試中心將於1月17日至19日舉辦115學年學科能力測驗，報名人數總計約12.1萬人；學測第1天考數學A、自然，第2天考英文、國綜、國寫，第3天考數學B、社會。

大考中心整理6大應考提醒，包括「一定要帶應試有效證件正本」（如身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等之一）、「行動電話完全關機」、「考試開始鈴響起，答題卷簽全名」、「考試結束鈴聲響畢，應立即停止作答動作」。

另外，應考提醒還列出禁止攜帶入座具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能的常見物品樣例，如行動電話、智慧型手錶或手環類、耳機類等；另外，也列出常見不可使用的直尺樣例，包括涉及符號或各種圖形的各種直尺，提醒考生留意。

大考中心提到，依違規處理辦法規定，學測考生未於答題卷簽全名、未帶應試有效證件正本、未於考試結束鈴聲響畢立即停止作答者，將扣減該節成績1級分；行動電話未完全關機或攜帶禁止入座的物品者，將視情節輕重處置。