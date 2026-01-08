115學測社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加

大學學科能力測驗將於1月17至19日登場，高中社會科老師提醒，圖表題是出題重點，整理因果關係、概念相關以應付手寫題。時事題熱點預測，川普關稅衝擊-即美國的外交與關稅政策，生成式AI產生的著作權歸屬（法律）與對就業市場的衝擊（經濟）等都可能入題。近2年社會科合科命題的比例均大幅增加，建議考生考前勤寫近3至4年的學測題目以熟悉題型鋪陳方式。

地理：地圖、GIS的比重仍多

地理科補教老師李威立表示，地理學測必考包括：高一通論地理氣候、地形、產業；近年來地圖、GIS的比重仍多；高二區域地理東北亞（台灣、中國、日本、韓國）務必熟讀，考題比例每年都不低；世界要分成經濟板塊，以核心-半邊陲-邊陲來看，歐洲、美國、日本為首，這幾課務必熟讀，其他在該經濟板塊下的小區域，就必須注意與為首的國家之關係。如：中南美洲和美國的互動、東南亞和日本的互動。

李威立說，近年圖表題仍是出題重點，考生務必把課程有提過的圖表看懂，並能解釋出其中的意義；雖然都是單選題，但是有些題目是問有幾項正確或錯誤，其實就是多重選的改版，學生若觀念不清，也不容易用刪去法得到答案。可以多從歷屆考題中練習，並加以訂正錯誤選項。

手寫部分，李威立說，學測開始測驗手寫題目是從新課綱開始，歷屆考題不多，建議多把課文中的因果關係、概念相關、邏輯可類推的部分多做整理，以方便應考時可以有材料可以書寫作答。時事題，區域部分必須注意和時事的搭配，但重要觀念仍然出自於通論部分。

歷史：「集團移住」、「土斷」、「兩班」、「哥倫布大交換」等觀念快速複習

國立員林高中歷史科教師王偲宇表示，學測歷史科常考或必考重點包括：台灣各時期的貿易發展（例如荷西時期的進出口商品）、中日朝三國的人群移動情形（例如華工出洋）、伊斯蘭教與基督教及其各時期政權的發展、地理大發現與工業革命的影響、兩次大戰與冷戰的相關內容。

至於今年命題新趨勢，王偲宇說，社會科單一學科試題持續減少，而跨科整合的數量大幅提高，包括題組題與混合題常會有兩科或三科匯整的情況，例如歷史的伊斯蘭文明可結合地理的西亞地形氣候、甚至公民的多元文化中的差異現象等。

時事題注意方向，王偲宇表示，其一為年初川普關稅衝擊-即美國的外交與關稅政策，例如：孤立主義與關稅壁壘、以及經濟大恐慌等。其二為烏俄戰爭-即歐洲與美蘇關係，例如：歐盟發展、美蘇冷戰、北約組織等。其三為以哈戰爭-即以阿衝突，例如：歷次以阿戰爭的始末、猶太復國主義、巴勒斯坦民族主義等。

王偲宇提醒考生，第一：各冊歷史觀念的釐清與專有名詞等知識點的快速複習，例如：「集團移住」、「土斷」、「兩班」、「哥倫布大交換」等。第二：將之前寫過的測驗試題、模考題當中寫錯的題目再練習確認，使之觀念清楚。最後再將111-114年的學測考古題練習一次來熟悉題型。至於答題須注意事項，首先，要注意閱讀理解與文本分析判斷，選項必須與文本題幹內容相符才對。其次，混合題型中的非選答題，必須切合題意或從引文擷取、甚至改寫。

公民：謹記「有幾分證據說幾分話」原則

北市建國中學公民教師張菀真說，公民與社會科的衝刺，需首重答題技巧的訓練。除了敏銳的閱讀能力，需同時注重題目字句隱藏的重要概念或關鍵詞，掌握整段文句所鋪陳的最重要主旨，避免誤讀句意；選擇答案時，需選出「最貼近問題旨意」或「最具備問題構成要素」的答案。若遇有統計數據或圖表資料，需謹記「有幾分證據說幾分話」的原則，勿做過度推論，超出數據資料的範圍；這種實證主義的途徑已成為近幾年圖表考題推導判斷的思考方式。

張菀真說，近2年公民與社會科手寫題均占1/4的分數，比例高，答題時需注意是否只需從題目中摘述關鍵字句作答，或為開放式問題；若為後者，則仍可先想出最關鍵的概念或詞語，並重組、潤飾成字句，以精準回答提問。

張菀真表示，近2年社會科合科命題的比例均大幅增加，單科命題反而減少，由於高三跨校模擬考與校內段考均少有合科命題，因此考生可在考前勤寫近3至4年的學測題目以熟悉題型鋪陳方式。合科命題多為題組題，考生需適應題目敘述可能是歷史或地理情境，但也含有公民與社會科的考題。目前跨科命題的趨勢使得最新時事入題減少，但仍有經典時事的出現，如114年學測的食安、不在籍投票等，因此考生可注意此趨勢。

近3年常出現的概念與主題，張菀真說，包括公民權、性別平等、勞動、原住民族、民主治理、市場機制與供需變動、自由貿易、GDP等均有可能再次出現並略做微調，也可能會出現學測考古題較不常出現的新興議題或主題。以114年為例，有北美原住民族而非台灣原住民族議題，新興議題則有全球化與國家治理、科技治理、社會規範等；法律與經濟題的則有著重於重要概念應用的趨勢。

公民：命題新趨勢：從「背誦」轉向「思辨」

補教公民教師羅文表示，2026年的命題將深化「文本解讀」與「跨學科應用」。「單純背誦已經沒用了」，現在考的是：能否從一段數百字的文章中，抓出它涉及的公民核心知識點？

時事題熱點預測，羅文說「AI」可能入題。 生成式 AI 產生的著作權歸屬（法律）與對就業市場的衝擊（經濟）；另外是國際局勢，印太戰略與國際組織的功能，區域經貿組織（如 CPTPP）的准入問題；或是永續議題，能源轉型下的人權議題，考察「環境權」與「永續發展」。

考前準備與答題注意事項，羅文提醒「關鍵字法」：讀題時圈出「應」、「得」、「絕對」、「相對」，這通常是誘答選項所在；混合題的圖表數據，一定要先看「趨勢」再看「極端值」；簡答題切記要切中核心「文本論述＋專有名詞」，如：「因違反法律保留原則，故該處分無效」。

常考與必考重點： 社會： 媒體識讀（假訊息判讀）、數位人權、社會流動與不平等。 政治： 我國中央政府體制（行政、立法互動）、政黨政治與選舉制度、中央與地方政府的互動。 法律： 法律保留原則（核心！）、正當法律程序、行政救濟流程圖、國民法官制度等。 經濟： 外部性（碳費）、機會成本與比較利益、供需曲線位移判斷。

高中公民老師說，近3年學測社會科可能會出現考古題較不常出現的新興議題或主題。以114年為例，有北美原住民族而非台灣原住民族議題。圖／大考中心提供