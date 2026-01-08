新聞中的公民與社會／噶瑪蘭族復名23周年 盼修法終結一族兩制、爭取身分平等

一、時事掃描

噶瑪蘭族復名23周年 盼修法終結一族兩制、爭取身分平等

今天是耶誕節，同時也是噶瑪蘭族復名23周年，但部分成員因錯過身分登記，陷入「平地原住民」與「平埔原住民」一族兩制的不平等困境，趁周年再度向中央疾呼，要求盡速修正原住民身分法，還給族人身分正義。【2025/12/25聯合報】

二、命題趨勢

我國原住民正名運動，起於對殖民與威權時期族群分類的反思。透過族名復名、身分制度調整與法律修正，原住民族逐步恢復自我命名權與文化主體性，也促使國家在憲政體制下正視族群平等、歷史正義與多元文化保障。本新聞命題焦點：原住民族身分認定制度的歷史限制、族群正名與身分權利、一族兩制與憲法平等權、立法補救與制度修正、原住民族正名與身分正義。SDGs目標：SDG10減少不平等、SDG16和平正義與健全制度。

三、牛刀小試

噶瑪蘭族於2002年復名，但部分族人因早年戶籍制度與行政限制，未能完成平地原住民身分登記，而被列為平埔原住民，導致同族族人在教育、福利與文化權益上出現差距。2025年公布的《平埔原住民族群身分法》，明定平埔原住民族群之身分取得、登記與申請程序，但該法並未納入原本屬於平地原住民體系、卻因歷史制度因素而登記錯失的族人，使噶瑪蘭族內部持續出現一族兩制的差別待遇。族人主張，此一情形恐違反憲法所保障之族群平等與人民平等，並呼籲政府透過修法與制度調整加以補救。根據上文內容判斷，下列哪一項政策作法，最有助於回應噶瑪蘭族目前面臨的爭議？

(A)維持既有登記結果，以確保法律安定性與制度一致性

(B)建立身分回復或轉換機制，補正歷史制度造成的差異

(C)統一適用平埔原住民族群制度，以消除族內身分差別

(D)將身分認定交由地方政府處理，以提升行政處理彈性

答案：B

解析：(A)強調程序與法律安定性，但未回應題文所揭示的歷史制度限制，無法處理同族內部的權利差距。(B)此爭議源於早年制度設計使部分族人錯失登記時機，形成同族適用不同制度的結果；此作法能針對制度性成因進行補救，較能回應族人所主張的身分正義問題。(C)以制度統一消除差別，實際上可能使部分族人原有的原住民族保障被削弱，未必能改善權利處境。(D)身分認定涉及全國一致的權利效果，若交由地方政府處理，可能導致標準不一，反而擴大差異。

四、歷屆試題

北美的原住民過往曾遭遇北美殖民者的屠殺和迫害。例如：英國殖民者曾與原住民佩柯特人簽訂條約，稱呼部落酋長為國王；雙方交戰時遵循國與國交戰規則，不得攻擊對方平民。後來英軍卻突然攻擊佩柯特部落，屠殺眾多平民，後續又有不少平民被賣為奴隸，佩柯特人從此無法再起。由於當時歐洲國家掃蕩叛亂者時被允許屠殺平民，英軍看來推翻了過去和佩柯特人的交戰規則，將佩柯特人視為叛亂者。晚近，美國某大學的原住民族學生積極在校園內建立原住民族社群、舉辦原住民族週活動。一位參與的原住民學生表示：我們在校園中非常辛苦，主流社會否定我們的存在、看不見我們。我們需要一個能看見彼此、相互共鳴的原住民族社群，一起打造美好未來。根據題文，學生推動校園運動需要透過的公民權利類型，與下列哪項社會運動所藉助的權利類型最為接近？(2025學測)

(A)反核團體透過靜坐抗議與集會遊行活動，要求政府正視廢核民意

(B)代孕合法化的推動者接受政黨立委提名，透過政治參與爭取修法

(C)西拉雅族正名運動，透過訴訟爭取被國家承認登記為平地原住民

(D)環保團體提案透過公民投票方式來表達訴求，以求改正政府政策

答案：A