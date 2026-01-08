聽新聞
0:00 / 0:00

學測衝刺／自然科 時事結合科學奪分關鍵

聯合報／ 記者李芯／台北報導

學測進入最後倒數，物理名師提醒，自然科近年命題緊扣閱讀理解、模型建構，考生應熟練基本觀念。此外，時事結合科學觀念更是奪分關鍵，地科與生物老師點名，如去年非洲豬瘟、加州野火、緬甸大地震、馬太鞍溪堰塞湖等時事都需留意，諾貝爾獎亦可能入題，考生應多加留意。

建中物理老師王鈞指出，分析去年學測考題，物理科命題趨勢與試題特色包含跨科整合、強調閱讀理解、模型建構，緊扣時事，因此考生要注意熟悉基本觀念，習慣題幹長文閱讀，並加強圖表解讀能力。

化學方面，師大附中化學老師張荊壢提醒，考前應踏實複習高一化學各章節重要基本概念，且因有素養導向考題，也需複習選修化學中與高一課程中有相關的內容，尤其有機相關的試題，幾乎年年都是考試的重點。

針對生物考科，景美女中生物老師游雲霞提醒考生，留意非洲豬瘟時事，尤其「病毒」是高一生物最後一單元的重點內容。再來，考生應多了解近年諾貝爾生醫獎得獎者的研究，如二○二三年是設計出RNA疫苗的相關科學家得獎，與「病毒」主題也相關。

地球科學部分，建中地球科學老師李文禮指出，回顧去年的加州野火、緬甸大地震、花蓮馬太鞍溪堰塞湖等時事，有關聖嬰現象與氣候變遷、下沉氣流的絕熱增溫、地震報告的判讀、地震場址效應、斷層分類、豪雨與土石流災害等，都有可能是今年命題的重要方向。（系列四）

115學測 自然科 非洲豬瘟

延伸閱讀

115學測自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

馬太鞍溪緊急疏濬工程廉政平台啟動 強化風險控管

再探馬太鞍溪堰塞湖 公視新聞部「我們的島」獨家報導

115學測自然／化學出題脈絡揭密！「這些概念」掌握精確 手寫評分嚴謹成備考關鍵

相關新聞

學測衝刺／自然科 時事結合科學奪分關鍵

學測進入最後倒數，物理名師提醒，自然科近年命題緊扣閱讀理解、模型建構，考生應熟練基本觀念。此外，時事結合科學觀念更是奪分...

新聞中的公民與社會／噶瑪蘭族復名23周年 盼修法終結一族兩制、爭取身分平等

一、時事掃描

115學測自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

大學學科能力測驗將於1月17至19日登場，首日下午考自然科。針對自然考科，物理名師提醒，近年命題緊扣「閱讀理解」與「模型...

學測衝刺／數學 重視情境理解、概念整合

自一一一學年度起，學測數學正式區分為「數學A」與「數學B」兩個考科，考生可依升學需求自由選考。多位補教老師與高中教師分析...

115學測台大醫參採社會…考生「堅持不讀」母焦慮：三類還有哪些系？

距離115學測只剩下10幾天的時間，不只考生自己壓力大，家長也跟著緊張。一名家長表示自己孩子不打算讀社會科，上網詢問以孩子模擬考的成績，可以考慮哪些三類組的科系？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。