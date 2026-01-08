學測衝刺／自然科 時事結合科學奪分關鍵

學測進入最後倒數，物理名師提醒，自然科近年命題緊扣閱讀理解、模型建構，考生應熟練基本觀念。此外，時事結合科學觀念更是奪分關鍵，地科與生物老師點名，如去年非洲豬瘟、加州野火、緬甸大地震、馬太鞍溪堰塞湖等時事都需留意，諾貝爾獎亦可能入題，考生應多加留意。

建中物理老師王鈞指出，分析去年學測考題，物理科命題趨勢與試題特色包含跨科整合、強調閱讀理解、模型建構，緊扣時事，因此考生要注意熟悉基本觀念，習慣題幹長文閱讀，並加強圖表解讀能力。

化學方面，師大附中化學老師張荊壢提醒，考前應踏實複習高一化學各章節重要基本概念，且因有素養導向考題，也需複習選修化學中與高一課程中有相關的內容，尤其有機相關的試題，幾乎年年都是考試的重點。

針對生物考科，景美女中生物老師游雲霞提醒考生，留意非洲豬瘟時事，尤其「病毒」是高一生物最後一單元的重點內容。再來，考生應多了解近年諾貝爾生醫獎得獎者的研究，如二○二三年是設計出RNA疫苗的相關科學家得獎，與「病毒」主題也相關。

地球科學部分，建中地球科學老師李文禮指出，回顧去年的加州野火、緬甸大地震、花蓮馬太鞍溪堰塞湖等時事，有關聖嬰現象與氣候變遷、下沉氣流的絕熱增溫、地震報告的判讀、地震場址效應、斷層分類、豪雨與土石流災害等，都有可能是今年命題的重要方向。（系列四）