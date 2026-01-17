快訊

不斷更新／115年大學學測 大考中心公布各科完整試題與答案

聯合新聞網／ udn文教
大學學測。聯合報資料照，記者鄭惠仁／攝影
115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸。《聯合新聞網》將即時整理各科試題、參考解答與補教名師解析，並提供五標預測與應考資訊懶人包，協助考生掌握最新考情。本頁面將持續更新，參考解答由得勝者文教提供，正確答案以大考中心公布為準。


115年學測考試日程。圖／翻攝自大考中心簡章
115年學測考試日程。圖／翻攝自大考中心簡章

編輯推薦

115年學測解答

科目參考解答官方資料
數學A查看試題解答
自然查看試題解答
英文查看試題解答
國文國綜國寫試題解答
數學B查看試題解答
社會查看試題解答
參考解答：得勝者文教 ／ 正式解答：大考中心

115學測 國文科 國綜 作文 數學科 英文科 自然科 社會科 數A 數B

相關新聞

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

決戰理組！115升大學學測今登場 首日考數A、自然科

115學年升大學學學科能力測驗今天登場，今年總計約12.1萬人報考，將編配於全台35個考區、3536個試場應試，首日考數...

學測首日考數A自然　應試直尺僅限刻度、數字

115學年學科能力測驗今天舉行第1天考試，考科為數學A、自然。考生務必攜帶有效證件正本，應考時使用的直尺只能有量測用的刻...

學測考生求救 蔡英文自曝高中成績倒數：一次的考試不會決定你的人生

今天學測登場，前總統蔡英文昨晚在Threads發文，指最近很多高中生留言求救，希望她幫忙救英文考試，「雖然我叫蔡英文，但...

115學測明登場 大考中心：全台試場不開冷氣

115學年度學科能力測驗1月17日到19日登場，大考中心今天表示，依據氣象預報，17日各縣市試場都未達開放冷氣標準；另外...

學測台大身心障礙試場145人應考 5人申請喚醒服務

115升大學學測將於明天起登場，今天依照往例，考前一天下午開放學生看考場。台大博雅教學館為今年北區身心障礙生考場，台大統...

