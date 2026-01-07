115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

大學學科能力測驗將於1月17至19日登場，首日下午考自然科。針對自然考科，物理名師提醒，近年命題緊扣「閱讀理解」與「模型建構」，考生應熟練基本觀念。此外，時事結合科學觀念更是奪分關鍵，地科與生物老師點名，如2025年非洲豬瘟、加州野火、緬甸大地震、馬太鞍溪堰塞湖等時事都需留意，諾貝爾獎也可能入題，考生應多加留意。

●分析5年學測物理 功與能、運動學、電磁感應應留意

全中教於學測考前邀請各考科的資深優秀老師，協助學生做應試準備。建國中學物理老師王鈞指出，分析去年學測考題，物理科命題趨勢與試題特色包含跨科整合、強調「閱讀理解」與「模型建構」、緊扣時事，對此，備考時考生要注意熟悉基本觀念，要習慣題幹長文閱讀，並加強圖表解讀能力。

分析近5年學測物理命題，王鈞表示，在物理的概念準備上，首先是題型多元的功與能，一定要熟悉所有能量轉換以及功率計算的題型，從核分裂到水力發電都可能出現；其次是運動學，包含運動學圖形的判讀、牛頓三大定律以及克卜勒定律都必須相當熟悉；最後，電磁感應常以生活化的應用情境出題，例如無線充電、悠遊卡等，因此除了掌握基本觀念外，特別要理解冷次定律的方向判斷。

●自然科具跨科整合出題 生物科「非洲豬瘟」時事應了解

針對生物考科，景美女中生物老師游雲霞指出，108新課綱實施後的新型態考題，至今已累積多年試題資料，檢視相關考題可以發現，命題除了緊扣課綱的設定立意外，亦結合實驗設計與高層次認知，並重視女性科學家的貢獻，以及跨科學習的整合性出題。

游雲霞提醒考生留意非洲豬瘟時事，尤其「病毒」是高一生物最後一單元的重點內容。再來，考生也應多了解近年諾貝爾生醫獎得獎者的研究，如2023年是設計出RNA疫苗的相關科學家得獎，除了與「病毒」主題有直接相關，也與近期中國多重病毒株同時流行的時事有關。

●高一基本概念、選修化學都需複習

化學方面，師大附中化學老師張荊壢提醒考生在考前踏實複習高一化學各章節重要基本概念，且因有素養導向考題，也需複習選修化學中與高一課程中有相關的內容，尤其有關有機的試題幾乎年年都是考試的重點，因此有機官能基及分子式、示性式的表示法及相關概念，都要安排時間複習。

張荊壢也說，對於與化學有關的時事要多多關心，如2025年諾貝爾化學獎得主北川進、羅布森、亞基等三位化學家開發出新的構造「有機金屬骨架」，其包含巨大的空腔，能讓分子進出，極具各種化學應用的發展潛力，例如從沙漠中提取水分、從污水中擷取汙染物、從大氣中捕捉二氧化碳以降低溫室效應等等。

●地球科學地震、堰塞湖、氣候變遷等時事多看看

地球科學部分，建國中學地球科學老師李文禮指出，回顧2025年的加州野火、緬甸大地震、花蓮馬太鞍溪堰塞湖等時事，有關聖嬰現象與氣候變遷、下沉氣流的絕熱增溫、地震報告的判讀、地震場址效應、斷層分類、走向滑移的右移斷層定義、板塊運動與類型、豪雨與土石流災害等，都有可能是今年命題的重要方向，考生可多加留意。