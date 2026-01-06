115學測台大醫參採社會…考生「堅持不讀」母焦慮：三類還有哪些系？

距離115學測只剩下10幾天的時間，不只考生自己壓力大，家長也跟著緊張。一名家長表示自己孩子不打算讀社會科，上網詢問以孩子模擬考的成績，可以考慮哪些三類組的科系？

一名媽媽將自己孩子第四次北部模擬考的成績發在臉書社團「家有高中生」上，表示孩子堅持不讀社會科，詢問以北模「國文13級分、英文15級分、數A10級分、自然14級分、數B15級分、社會不考」的成績，在三類組中有哪些科系可以考慮？如果拚七月分科的話，是否有機會上醫學系？或是先去讀考上的科系，之後再評估是要重考或是考後醫？

許多人直言若以學測來看，這樣的成績想進醫學系沒機會，尤其今年部分醫學系調整參採社會科，機率更低，「學測如果是這樣醫學系沒機會，至於分科那就要看其他科進步大不大」、「學測都考不到的頂級分，分科就別想了」、「數A這個分數，短期想上醫，機率不大」、「印象中台大醫說115年會看社會，國英是基礎能力不看，中國醫也要社會，以醫學系這個分數學測沒機會，分科可以拚」。

不過不少人覺得可以等孩子考完再一起研究，現在討論只會徒增小孩壓力，「快學測了！平常心，不用想太多！學測完看成績再打算」、「先不研究這些，考完再好好的跟小孩討論，那時候他時間多得不得了」。也有人認真給出科系建議，「藥學、物治、職能、語治、醫檢、放射、營養，也都不錯，看小朋友的興趣，三類執照類選系不選校」。