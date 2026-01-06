115學測12.1萬人報考 大考中心今開放查詢應考資訊、試場分配表

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115學年升大學學測將於1月17日至1月19日舉行，今開放線上查詢應考資訊。圖／本報資料照片
115學年升大學學測1月17日至1月19日舉行，大考中心統計，本次考試報名人數總計12萬1500餘人，於今天上午公告應試號碼、考試地點等應考資訊與試場分配表，上午9時起，開放線上查閱。

大考中心表示，今天8時30分至下午1時，大考中心首頁將以簡易型式呈現。上午9時起,考生可至大考中心網站「學科能力測驗」之「試務專區」查覽；可查覽之資訊包含姓名、應試號碼、考區、試場、報名科目、無冷氣試場、考試日程、考試地點等。

大考中心指出，考生如發現所查詢應考資訊，有任一項與原報名資料不同，務請立即致電大考中心洽詢（電話 02-23661416 轉 608）。網站中「學科能力測驗」的「考試訊息」則刊登各考分區試場分配表，考生可點選進入特定考分區查看試場平面圖。

大考中心也說，1月16日下午2時至4時開放查看學測試場及座位，無論考生實際應考日程，如要查看試場及座位請於規定時間內前往查看，其餘時間皆不開放。

此外並提醒考生，歷年應試違規最大宗為「未攜帶應試有效證件正本」供監試人員查驗，請考生務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本。應試有效證件包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。學生證、無照片的健保卡都是「無效證件」。

115學測

相關新聞

喊話基隆市政府減少不合理預算 童子瑋：支持營養午餐全面免費

台北市長蔣萬安昨天宣布營養午餐全面免費，基隆市長參選人議長童子瑋表示，他支持全面免費，這幾年市府對經費應用的狀況，包含普...

訪蔣萬安跟進了 謝國樑宣布基隆公立國中小營養午餐免費

台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費後，基隆市長謝國樑今天訪蔣萬安請益營養午餐免費政策，謝國樑宣布「三要點一提議」，將跟進台北...

毒嘴導師罵學生烏龜、沒帶腦袋 被調職卻在1周後回任

台中市潭子區某國小郭姓教師疑似不當管教學童，長期以「烏龜」、「沒帶腦袋」等侮辱性言詞攻擊學生，遭家長多次投訴，校方去年1...

跟進北市營養午餐免費政策？新北估1年多46億、憂排擠其他教育經費

台北市長蔣萬安今市政會議裁示，台北市營養午餐全面免費。新北是否會跟進，新北教育局表示，一年預估高達46億元經費，恐排擠其...

小一數學考題太寫實？「媽媽作息」一題害女兒不及格 家長全笑翻

孩子考試不及格，家長通常不是皺眉就是頭痛，但有一名媽媽看到女兒的考卷後，卻忍不住笑了出來，還直呼「這題錯得很合理！」相關貼文近日在Threads上引發大量討論。

李家同罹癌現況曝！感恩活到88歲 籲「少關心自己」：會不健康

靜宜大學與國立暨南國際大學前校長、博幼基金會榮譽董事長李家同，2023年中曾自曝罹患攝護腺癌，昨(5)日他在臉書發文分享近況，透露自己已經88歲，罹患攝護腺癌相關指數控制良好，還可以去打網球，希望在餘下的歲月中，盡量幫助需要幫助的人。

